THE KOVENANT взяли Ghul'a



Группа THE KOVENANT опубликовала следующее сообщение:



«Для внешнего мира все выглядело как веселье и игры... энергичные концерты, широкие улыбки и сильное чувство товарищества. Однако за кулисами THE KOVENANT столкнулись с серьезными проблемами, которые мы больше не могли игнорировать.



С чувством тяжести на сердце мы объявляем, что Astennu больше не будет частью группы. Это решение далось нам нелегко. Astennu был частью нашего музыкального пути, но в течение некоторого времени он боролся с личными демонами, и, к сожалению, это стало влиять не только на наши живые выступления, но и на целостность группы. Несмотря на неоднократные попытки решить эти проблемы в частном порядке, его поведение становилось все более нестабильным... разрушая наши рабочие отношения и подрывая моральный дух всех участников, включая группу, нашу команду и менеджмент.



Мы делали все возможное, чтобы поддержать его. Однако его постоянные нарушения наших договоренностей, включая трезвость во время гастролей, уважительное отношение к коллегам по группе и команде, а также соблюдение целей группы, не оставили нам другого выхода. Это был болезненный и изнурительный процесс для всех нас.



Тем не менее, мы верим в честность с нашими поклонниками. Наш приоритет — продолжать создавать и исполнять музыку со страстью и профессионализмом. THE KOVENANT заслуживают того, чтобы двигаться вперед сильными и позитивными шагами.



В связи с этим мы с гордостью приветствуем в составе THE KOVENANT талантливого гитариста MAYHEM Charles Hedger, также известного как Ghul. Charles — опытный и уважаемый музыкант, который понимает наше видение и энергетику. Мы уверены, что он органично впишется в группу и поможет сформировать следующую главу с целостностью и артистизмом.



Мы понимаем, что некоторые поклонники могут быть разочарованы этой новостью. Но учитывая то, что происходило за кулисами, мы считаем эти перемены необходимыми и в конечном итоге полезными. Наша приверженность будущему THE KOVENANT и музыке, которую мы создаем, остается непоколебимой!» http://www.gentechranch.tk





