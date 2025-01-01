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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 148
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 88
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
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The Kovenant

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THE KOVENANT взяли Ghul'a



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Группа THE KOVENANT опубликовала следующее сообщение:

«Для внешнего мира все выглядело как веселье и игры... энергичные концерты, широкие улыбки и сильное чувство товарищества. Однако за кулисами THE KOVENANT столкнулись с серьезными проблемами, которые мы больше не могли игнорировать.

С чувством тяжести на сердце мы объявляем, что Astennu больше не будет частью группы. Это решение далось нам нелегко. Astennu был частью нашего музыкального пути, но в течение некоторого времени он боролся с личными демонами, и, к сожалению, это стало влиять не только на наши живые выступления, но и на целостность группы. Несмотря на неоднократные попытки решить эти проблемы в частном порядке, его поведение становилось все более нестабильным... разрушая наши рабочие отношения и подрывая моральный дух всех участников, включая группу, нашу команду и менеджмент.

Мы делали все возможное, чтобы поддержать его. Однако его постоянные нарушения наших договоренностей, включая трезвость во время гастролей, уважительное отношение к коллегам по группе и команде, а также соблюдение целей группы, не оставили нам другого выхода. Это был болезненный и изнурительный процесс для всех нас.

Тем не менее, мы верим в честность с нашими поклонниками. Наш приоритет — продолжать создавать и исполнять музыку со страстью и профессионализмом. THE KOVENANT заслуживают того, чтобы двигаться вперед сильными и позитивными шагами.

В связи с этим мы с гордостью приветствуем в составе THE KOVENANT талантливого гитариста MAYHEM Charles Hedger, также известного как Ghul. Charles — опытный и уважаемый музыкант, который понимает наше видение и энергетику. Мы уверены, что он органично впишется в группу и поможет сформировать следующую главу с целостностью и артистизмом.

Мы понимаем, что некоторые поклонники могут быть разочарованы этой новостью. Но учитывая то, что происходило за кулисами, мы считаем эти перемены необходимыми и в конечном итоге полезными. Наша приверженность будущему THE KOVENANT и музыке, которую мы создаем, остается непоколебимой!»



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