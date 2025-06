сегодня



Новое видео SINSAENUM



Last Goodbye, новое видео группы SINSAENUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In Devastation", выходящего восьмого августа на earMUSIC. Помимо Frédéric Leclercq, в записи принимали участие Attila Csihar (MAYHEM),Sean Zatorsky (DÅÅTH),Stéphane Buriez (LOUDBLAST), Heimoth (SETH), а партии ударных исполнил Andre Joyzi, техник Джоуи:



01. In Devastation

02. Cede To Thunder

03. Shades Of Black

04. Obsolete And Broken

05. Last Goodbye

06. Spiritual Lies

07. Destroyer

08. Buried Alive

09. This Wretched World

10. Over The Red Wall







