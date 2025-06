сегодня



Новая песня DEADGUY



The Alarmist, новая песня DEADGUY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Near-Death Travel Services, релиз которого намечен на 27 июня на Relapse Records:



01. Kill Fee

02. Barn Burner

03. New Best Friend

04. Cheap Trick

05. The Forever People

06. War With Strangers

07. Knife Sharpener

08. The Alarmist

09. The Long Search For Perfect Timing

10. All Stick & No Carrot

11. Wax Princess http://www.bandtoband.com/band/deadguy







+0 -0



просмотров: 72