Видео полного выступления KITTIE



Видео полного выступления KITTIE, состоявшегося в рамках Graspop Metal Meeting 2025, доступно для просмотра ниже:



“Fire”

“I´ve Failed You”

“Cut Throat”

“Oracle”

“Spit”

“Eyes Wide Open”

“Ugly”

“We Are Shadows”

“Mouthful Of Poison”

“Vultures”

“Brackish”

"We Are The Lamb" http://www.kittierocks.com







просмотров: 131