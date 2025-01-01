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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 153
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 95
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 153
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Kittie

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28 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KITTIE

23 июн 2025 : 		 KITTIE могут что-то выпустить

17 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KITTIE

6 мар 2025 : 		 KITTIE вместе с THE PRETTY WILD и DIAMANTE исполнили кавер-версию METALLICA

27 фев 2025 : 		 Что вокалистка KITTIE думает о дебютной пластинке

17 фев 2025 : 		 Гитаристка KITTIE о создании последнего альбома

13 янв 2025 : 		 KITTIE отметили юбилей дебютного альбома

8 окт 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мир нас ждал!»

6 окт 2024 : 		 Вокалистка KITTIE выбирает правильный альбом METALLICA

22 авг 2024 : 		 Вокалистка KITTIE о новом этапе карьеры

10 авг 2024 : 		 Видео полного выступления KITTIE

29 июл 2024 : 		 У KITTIE есть еще шесть песен

18 июл 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы вернулись за кайфом!»

1 июл 2024 : 		 Вокалистка KITTIE о возвращении на сцену

21 июн 2024 : 		 Новое видео KITTIE

12 июн 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Кто знал, что мы так долго продержимся»

5 июн 2024 : 		 KITTIE о возвращении ню-металла

31 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

27 май 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы рады, что наша музыка придает женщинам сил»

15 май 2024 : 		 KITTIE представили безалкогольный напиток KittiePIG

10 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

2 май 2024 : 		 Видео с выступления KITTIE

4 апр 2024 : 		 Новое видео KITTIE

15 фев 2024 : 		 Новое видео KITTIE

20 ноя 2023 : 		 KITTIE в студии

24 окт 2023 : 		 KITTIE:«Следующий год для нас будет очень удачным!»
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Видео полного выступления KITTIE



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Видео полного выступления KITTIE, состоявшегося в рамках Graspop Metal Meeting 2025, доступно для просмотра ниже:

“Fire”
“I´ve Failed You”
“Cut Throat”
“Oracle”
“Spit”
“Eyes Wide Open”
“Ugly”
“We Are Shadows”
“Mouthful Of Poison”
“Vultures”
“Brackish”
“We Are The Lamb”




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