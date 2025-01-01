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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 154
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося восьмого июня на Raymond James Stadium, Tampa, FL, USA, доступно для просмотра ниже:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
The Memory Remains (with extended band outro)
Lux Æterna
Screaming Suicide
Kirk and Rob Doodle ("Phantom Lord" & “Pull the Plug” by Death)
Welcome Home (Sanitarium)
Wherever I May Roam
The Call of Ktulu
The Unforgiven
Whiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by "...And Justice For All" tease and Lars & Rob jam)
Battery (technical difficulties with drum set)
Moth Into Flame
One
Enter Sandman




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