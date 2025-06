сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося восьмого июня на Raymond James Stadium, Tampa, FL, USA, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

The Memory Remains (with extended band outro)

Lux Æterna

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle ("Phantom Lord" & “Pull the Plug” by Death)

Welcome Home (Sanitarium)

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Whiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by "...And Justice For All" tease and Lars & Rob jam)

Battery (technical difficulties with drum set)

Moth Into Flame

One

Enter Sandman Wherever I May RoamThe Call of KtuluThe UnforgivenWhiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by "...And Justice For All" tease and Lars & Rob jam)Battery (technical difficulties with drum set)Moth Into FlameOneEnter Sandman







+0 -0



просмотров: 152