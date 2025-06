сегодня



Клавишник CHILDREN OF BODOM: «Книга будет честной!»



JANNE WIRMAN в интервью This Day In Metal рассказал о будущей книге CHILDREN OF BODOM, релиз которой намечен на август:



«Мы провели, я не знаю, как много времени — около 10, 15 раз, собирались вместе, выпивали и рассказывали эти истории на диктофон [ Timo]. И был смех, были слезы, было все. Потому что здесь рассказывается полная, б$$$ь, жестокая и честная история группы и о том, как весело было, когда все начиналось, и как хреново было, когда все пошло прахом».







