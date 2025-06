сегодня



LOU GRAMM исполняет FOREIGNER



Видео полного выступления LOU GRAMM, в рамках которого он исполнял песни FOREIGNER, состоявшегося 18 июня в Palladium at St. Petersburg College, St. Petersburg, Florida, доступно для просмотра ниже:



00:00 Opening - The Foreigner Story

03:31 Feels Like The First Time

08:28 Double Vision

15:24 Long Way

20:29 Waiting For A Girl Like You

26:15 Blue Morning, Blue Day

30:48 Cold As Ice

35:24 Drum Solo (Lou's Brother Ben)

43:00 Midnight Blue

48:48 That Was Yesterday

53:40 Head Games

58:24 Urgent

01:07:34 I Want To Know What Love Is

01:13:30 Juke Box Hero (Encore)

01:19:10 Hot Blooded (Encore)







