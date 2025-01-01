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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
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Foreigner

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LOU GRAMM исполняет FOREIGNER



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Видео полного выступления LOU GRAMM, в рамках которого он исполнял песни FOREIGNER, состоявшегося 18 июня в Palladium at St. Petersburg College, St. Petersburg, Florida, доступно для просмотра ниже:

00:00 Opening - The Foreigner Story
03:31 Feels Like The First Time
08:28 Double Vision
15:24 Long Way
20:29 Waiting For A Girl Like You
26:15 Blue Morning, Blue Day
30:48 Cold As Ice
35:24 Drum Solo (Lou's Brother Ben)
43:00 Midnight Blue
48:48 That Was Yesterday
53:40 Head Games
58:24 Urgent
01:07:34 I Want To Know What Love Is
01:13:30 Juke Box Hero (Encore)
01:19:10 Hot Blooded (Encore)




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