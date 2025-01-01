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Новости
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 156
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене 52
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 156
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене 52
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Megadeth

*



29 июн 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

27 июн 2025 : 		 Ультра лимитированный бокс-сет от MEGADETH

21 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я спрашивал у бывшего совета»

15 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»

15 июн 2025 : 		 MEGADETH и HALF SUMO объявили о сотрудничестве

11 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К

3 июн 2025 : 		 AL PITRELLI о первом концерте с MEGADETH

14 май 2025 : 		 CHRIS ADLER о работе с MEGADETH

25 апр 2025 : 		 MEGADETH в студии

20 апр 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH о провале идеи собрать состав RIP

19 апр 2025 : 		 Гитарист MEGADETH о своем вдохновении

1 апр 2025 : 		 Лидер MEGADETH заявил, что его решение завязать с крепким — это «самая большая ошибка его жизни»

23 мар 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом»

12 мар 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH 1995 года

7 мар 2025 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет на Frontiers

2 мар 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH о распределении денег в группах: «Чем более справедливое отношение ко всему этому, тем лучше»

2 мар 2025 : 		 Видео MEGADETH 1992 года

27 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH'95

26 фев 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH 1990 года

25 фев 2025 : 		 Бывший гитарист MEGADETH: «Мы знали, что RIP будет крутым»

24 фев 2025 : 		 MEGADETH в The Howard Stern Show '98

10 фев 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы работаем уже 90 дней»

2 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень»

24 янв 2025 : 		 ALEX SKOLNICK был готов сыграть с MEGADETH в 2016

12 янв 2025 : 		 Винил MEGADETH выйдет зимой

8 янв 2025 : 		 Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы своей игрой на бас-гитаре»
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|||| сегодня

Drum-cam от MEGADETH



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DIRK VERBEUREN разместил видео исполнения композиции "Holy Wars... The Punishment Due" в рамках выступления 20 сентября 2024 года в Ruoff Music Center, Noblesville, Indiana.




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