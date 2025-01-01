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DIMMU BORGIR нашли гитариста



DIMMU BORGIR сообщили о том, что новым гитаристом группы стал Kjell Åge "Damage" Karlsen, ранее игравшим в CHROME DIVISION:



«Мы с радостью приветствуем Damage в нашей команде и с нетерпением ждем возможности разделить с ним сцену этим летом и далее. Нам было очень приятно работать и репетировать с Damage последние пару месяцев, и мы надеемся, что вы, фанаты, присоединитесь к нам и поприветствуете его в составе группы!»











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