DIMMU BORGIR нашли гитариста

DIMMU BORGIR сообщили о том, что новым гитаристом группы стал Kjell Åge "Damage" Karlsen, ранее игравшим в CHROME DIVISION:
«Мы с радостью приветствуем Damage в нашей команде и с нетерпением ждем возможности разделить с ним сцену этим летом и далее. Нам было очень приятно работать и репетировать с Damage последние пару месяцев, и мы надеемся, что вы, фанаты, присоединитесь к нам и поприветствуете его в составе группы!»
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