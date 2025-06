сегодня



Новое видео ROYALE LYNN



"WTCH", новое видео группы ROYALE LYNN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Black Magic:



01. Greed

02. E.V.I.L.

03. Black Magic

04. Sacrifice

05. Pandora's Box

06. Dragon

07. When We Die

08. WTCH

09. Dark Mode

10. Inside Out

11. Death Wish (feat. Danny Worsnop)

12. BattlegrounD







