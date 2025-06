сегодня



Объявлены актёры фильма о SCORPIONS



Объявлены актёры в фильме о SCORPIONS "Wind Of Change" — Dominic West ("The Crown"), Alexander Dreymon ("The Last Kingdom"), Ludwig Trepte ("Generation War"), Ed Speleers ("You"), David Kross ("The Reader") и Luke Brandon Field ("Interview With The Vampire", "Jojo Rabbit"). Режиссёром выступает Alex Ranarivelo, продюсируют фильм ESX Entertainment. "Wind Of Change" расскажет о пути SCORPIONS, в состав которых входили Rudolf Schenker (Dreymon), Klaus Meine (Trepte),Matthias Jabs (Speleers) и Herman Rarebell (Field). В фильме рассказывается история группы, объединённой страстью к музыке, которая стремилась вдохновить мир на перемены благодаря своему мощному звучанию и проникновенным текстам. В центре фильма — их культовый гимн «Wind Of Change», который стал саундтреком к окончанию холодной войны, символизируя надежду, мир и единство. Своей музыкой, хиты которой варьируются от «Rock You Like A Hurricane» до «Still Loving You», SCORPIONS помогли преодолеть разрыв между Востоком и Западом, оставив неизгладимый след в истории и доказав преобразующую силу искусства. В фильме West сыграет Doc'a McGhee, знаменитого музыкального менеджера SCORPIONS, а Kroos — Андрея, друга группы, заключённого в тюрьму по ту сторону Берлинской стены.



«Это было невероятное событие — разработка этого фильма, и воплощение его в жизнь кажется сюрреалистичным, — говорит основатель и президент ESX Entertainment Ali Afshar. — Музыка SCORPIONS не только помогла мне преодолеть огромные трудности, когда я был иранским иммигрантом в Америке в начале 1980-х, но их послание любви, мира и рок-н-ролла кажется сегодня более актуальным, чем когда-либо. Этот актёрский состав — удивительный ансамбль поистине великих талантов. Я не могу не поблагодарить FOX Entertainment и Warner Bros. Home Entertainment за их поддержку и особенно группу — Rudolf'a, Klaus'a и Matthias'a — за то, что они поверили в нас и доверили нам рассказать историю своей жизни».







