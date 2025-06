сегодня



Первые четыре альбома RAMONES в Dolby Atmos



Rhino тиражом в 2000 копий выпустили Blu-ray с четырьмя первыми альбомами RAMONES в Dolby Atmos:



Ramones (1976)



01. Blitzkrieg Bop

02. Beat On The Brat

03. Judy Is A Punk

04. I Wanna Be Your Boyfriend

05. Chain Saw

06. Now I Wanna Sniff Some Glue

07. I Don't Wanna Go Down To The Basement

08. Loudmouth

09. Havana Affair

10. Listen To My Heart

11. 53rd & 3rd

12. Let's Dance

13. I Don't Wanna Walk Around With You

14. Today Your Love, Tomorrow The World



Leave Home (1977)



01. Glad To See You Go

02. Gimme Gimme Shock Treatment

03. I Remember You

04. Oh Oh I Love Her So

05. Carbona Not Glue

06. Suzy Is A Headbanger

07. Pinhead

08. Now I Wanna Be A Good Boy

09. Swallow My Pride

10. What's Your Game

11. California Sun

12. Commando

13. You're Gonna Kill That Girl

14. You Should Never Have Opened That Door



Rocket To Russia (1977)



01. Cretin Hop

02. Rockaway Beach

03. Here Today, Gone Tomorrow

04. Locket Love

05. I Don't Care

06. Sheena Is A Punk Rocker

07. We're A Happy Family

08. Teenage Lobotomy

09. Do You Wanna Dance?

10. I Wanna Be Well

11. I Can't Give You Anything

12. Ramona

13. Surfin' Bird

14. Why Is It Always This Way?



Road To Ruin (1978)



01. I Just Want To Have Something To Do

02. I Wanted Everything

03. Don't Come Close

04. I Don't Want You

05. Needles And Pins

06. I'm Against It

07. I Wanna Be Sedated

08. Go Mental

09. Questioningly

10. She's The One

11. Bad Brain

12. It's A Long Way Back







+0 -0



просмотров: 95