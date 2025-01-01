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PRIMER 55 готовы к концертам



PRIMER 55 объявили о первых за более чем десять лет концертах — в октябре коллектив отметит 25-летие дебютного альбома "Introduction To Mayhem".



Bobby Burns: «Я должен был полностью уничтожить себя еще раз, чтобы это произошло. С нетерпением жду завтрашнего дня и новой музыки".



Preston Nash: «Пришло время снова вывести эту музыку на сцену, отметить то, что создали Bobby и J-Sin, и добавить новую главу в наследие P55».



Joshua Toomey: «После того как Bobby чуть не потеряли из-за проблем со здоровьем, я не могу не радоваться тому, что объявляю об этих концертах. Это празднование дебютной пластинки и, эгоистично, отличный повод снова собраться в комнате с друзьями. Хотелось бы, чтобы J-Sin был здесь, чтобы увидеть, как снова поднимается фэндом ню-метала, и чтобы увидеть молодых поклонников PRIMER 55».



Donny "The DRP" Polinske: «J-Sin был и навсегда останется легендой в моем сознании. Он - голос PRIMER 55. Я не буду пытаться занять его место. Я буду делать это, потому что люблю музыку, и я обещаю вам, что на этой планете найдется немного людей, которые бегают по сцене больше, чем я, и отдают все свои силы музыке. Энергия на миллион! Если вы не хотите смотреть шоу, я это полностью уважаю. Но если вы придете, я гарантирую, что вы отлично проведете время, и я с удовольствием выпью с вами рюмку виски! RUCKUS!»







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