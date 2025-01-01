Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 155
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 155
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
[= ||| все новости группы



*

Primer 55

*
| - |

|||| сегодня

PRIMER 55 готовы к концертам



zoom
PRIMER 55 объявили о первых за более чем десять лет концертах — в октябре коллектив отметит 25-летие дебютного альбома "Introduction To Mayhem".

Bobby Burns: «Я должен был полностью уничтожить себя еще раз, чтобы это произошло. С нетерпением жду завтрашнего дня и новой музыки".

Preston Nash: «Пришло время снова вывести эту музыку на сцену, отметить то, что создали Bobby и J-Sin, и добавить новую главу в наследие P55».

Joshua Toomey: «После того как Bobby чуть не потеряли из-за проблем со здоровьем, я не могу не радоваться тому, что объявляю об этих концертах. Это празднование дебютной пластинки и, эгоистично, отличный повод снова собраться в комнате с друзьями. Хотелось бы, чтобы J-Sin был здесь, чтобы увидеть, как снова поднимается фэндом ню-метала, и чтобы увидеть молодых поклонников PRIMER 55».

Donny "The DRP" Polinske: «J-Sin был и навсегда останется легендой в моем сознании. Он - голос PRIMER 55. Я не буду пытаться занять его место. Я буду делать это, потому что люблю музыку, и я обещаю вам, что на этой планете найдется немного людей, которые бегают по сцене больше, чем я, и отдают все свои силы музыке. Энергия на миллион! Если вы не хотите смотреть шоу, я это полностью уважаю. Но если вы придете, я гарантирую, что вы отлично проведете время, и я с удовольствием выпью с вами рюмку виски! RUCKUS!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 103





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом