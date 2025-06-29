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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 155
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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*

AC/DC

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29 июн 2025 : 		 AC/DC открыли европейский тур

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13 май 2025 : 		 Видео полного выступления AC/DC

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19 янв 2025 : 		 Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC

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18 дек 2024 : 		 AC/DC обновили видео

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26 окт 2024 : 		 Новые успехи AC/DC в чартах

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3 окт 2024 : 		 Классика AC/DC вновь в чартах

19 сен 2024 : 		 Спустя 45 лет песня AC/DC оказалась в чартах

2 сен 2024 : 		 AC/DC штурмуют Top10 Великобритании

30 авг 2024 : 		 AC/DC официально третьи по продажам

19 авг 2024 : 		 AC/DC отыграли финальное шоу в Европе

9 авг 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC
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|||| сегодня

AC/DC открыли европейский тур



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AC/DC выступлением 26 июня на Letiště Praha Letňany, Prague, Czech Republic, открыли европейскую часть тура "Power Up":

01. If You Want Blood (You've Got It)
02. Back In Black
03. Demon Fire
04. Shot Down In Flames
05. Thunderstruck
06. Have A Drink On Me
07. Hells Bells
08. Shot In The Dark
09. Stiff Upper Lip
10. Highway To Hell
11. Shoot To Thrill
12. Sin City
13. Rock 'N' Roll Train
14. Dirty Deeds Done Dirt Cheap
15. High Voltage
16. Riff Raff
17. You Shook Me All Night Long
18. Whole Lotta Rosie
19. Let There Be Rock (with Angus Young guitar solo)

Encore:

20. T.N.T.
21. For Those About To Rock (We Salute You)






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29 июн 2025
S
SS-ULTRA
Мужикам от 70 до 77, двадцать одна песня в сете.
Обалдеть, конечно. 

















просмотров: 71





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