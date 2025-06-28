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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 155
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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KK's Priest

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|||| 28 июн 2025

Участники KK'S PRIEST записали кавер-версию JUDAS PRIEST



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Бывший гитарист JUDAS PRIEST и нынешний гитарист KK'S PRIEST Kenneth "K.K." Downing привлек бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и нынешнего вокалиста KK'S PRIEST Tim "Ripper" Owens'a для записи кавер-версии композиции JUDAS PRIEST "Never Satisfied", оригинал которой был включен в дебютный альбом JUDAS PRIEST 1974 года "Rocka Rolla", а песня была написана Downing'ом и бывшим вокалистом JUDAS PRIEST Al Atkins'ом.




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28 июн 2025
ElectricRetard
Щас бы взять песню с уникального альбома, вся соль которого в блюзовости, воздушности и роцковом драйве и сделать из нее говнарьский митол, збс КК. 

















просмотров: 135





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