28 июн 2025



Участники KK'S PRIEST записали кавер-версию JUDAS PRIEST



Бывший гитарист JUDAS PRIEST и нынешний гитарист KK'S PRIEST Kenneth "K.K." Downing привлек бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и нынешнего вокалиста KK'S PRIEST Tim "Ripper" Owens'a для записи кавер-версии композиции JUDAS PRIEST "Never Satisfied", оригинал которой был включен в дебютный альбом JUDAS PRIEST 1974 года "Rocka Rolla", а песня была написана Downing'ом и бывшим вокалистом JUDAS PRIEST Al Atkins'ом.







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