сегодня



Переиздание THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом



THE SMASHING PUMPKINS по случаю 25-летия с момента выпуска альбома "Machina/The Machines Of God", 22 августа Ume выпустит 80-трековый виниловый бокс-сет, включающий все 48 композиций альбомов "Machina/The Machines Of God" и "Machina II/The Friends & Enemies Of Modern Music", а также 32 трека с демо, концертными записями и ауттейками. 80-трековое издание будет доступно только на виниле. Кроме того, будет выпущен двойной черный винил с 16 треками "Machina/The Machines Of God", лимитированный 180гр цветной винил, цифровой релиз и вариант альбома на CD.



«Потребовалось 25 лет на то, чтобы выпустить "Machina" в том виде в каком мы это предполагали и благодаря MadameZuzus.com это оказалось единственное возможное место, чтобы реализовать столь дорогую и качественную 80-песенную подборку, которой я безмерно горжусь».







