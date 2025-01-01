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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 155
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 155
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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The Smashing Pumpkins

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29 июн 2025 : 		 Переиздание THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом

13 дек 2024 : 		 Украла ли METALLICA идею у THE SMASHING PUMPKINS

1 окт 2024 : 		 CHINO MORENO присоединился на сцене к THE SMASHING PUMPKINS

14 авг 2024 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS за ИИ

21 июл 2024 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом

28 июн 2024 : 		 Винил THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом

29 апр 2024 : 		 THE SMASHING PUMPKINS представили нового члена

18 янв 2024 : 		 THE SMASHING PUMPKINS получили более 10000 предложений

11 янв 2024 : 		 THE SMASHING PUMPKINS начали поиск гитариста

26 окт 2023 : 		 THE SMASHING PUMPKINS покинул гитарист

1 июл 2023 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

15 апр 2023 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

15 янв 2023 : 		 Two Minutes To Late Night исполняют THE SMASHING PUMPKINS

21 сен 2022 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

12 дек 2021 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS берёт меньше лидера MEGADETH. Но на благие цели

29 июл 2021 : 		 Гитарист SMASHING PUMPKINS: «Мы в середине процесса»

15 июн 2021 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS — о внешнем виде

28 дек 2020 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS о записи рождественского альбома

16 дек 2020 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS: «Тяжело наблюдать за расколом в Америке»

10 дек 2020 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS: «Меня изображают тираном»

3 дек 2020 : 		 THE SMASHING PUMPKINS исполнили новую песню

13 ноя 2020 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

30 окт 2020 : 		 Новое видео SMASHING PUMPKINS

11 окт 2020 : 		 Две песни от THE SMASHING PUMPKINS

25 сен 2020 : 		 Две песни от SMASHING PUMPKINS

18 сен 2020 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью
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Переиздание THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом



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THE SMASHING PUMPKINS по случаю 25-летия с момента выпуска альбома "Machina/The Machines Of God", 22 августа Ume выпустит 80-трековый виниловый бокс-сет, включающий все 48 композиций альбомов "Machina/The Machines Of God" и "Machina II/The Friends & Enemies Of Modern Music", а также 32 трека с демо, концертными записями и ауттейками. 80-трековое издание будет доступно только на виниле. Кроме того, будет выпущен двойной черный винил с 16 треками "Machina/The Machines Of God", лимитированный 180гр цветной винил, цифровой релиз и вариант альбома на CD.

«Потребовалось 25 лет на то, чтобы выпустить "Machina" в том виде в каком мы это предполагали и благодаря MadameZuzus.com это оказалось единственное возможное место, чтобы реализовать столь дорогую и качественную 80-песенную подборку, которой я безмерно горжусь».




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