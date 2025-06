сегодня



Новый альбом DIZZY REED выйдет летом



DIZZY REED сообщил о том, что его вторая студийная работа, получившая название "Rock 'N' Roll Chose Me", будет выпущена двадцать второго августа на 50q Records. Композиция из этого релиза, "Falling Down 2gether", доступна для прослушивания ниже:



01. Revolution L.A.

02. D.I.B.

03. Contact

04. Bombz Away

05. Born A Number

06. Intro Thru The Outro

07. Earn It 2 Burn It

08. Falling Down 2gether

09. Rock 'N' Roll Chose Me

10. My Wounds Don't Bleed







