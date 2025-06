сегодня



Перезаписанный трек IRON SAVIOR



IRON SAVIOR выпустят новую работу, Reforged – Machine World, 22 августа на двойном CD и виниле на лейбле Perception, новом подразделении Reigning Phoenix Music. 16 песен были записаны в Powerhouse Studio Hamburg под руководством Sielck'a, который отвечал за сведение, мастеринг и оформление этого релиза.



«После сотрудничества с Nils Wasko и Jochen Richert [управляющий директор] на AFM Records мне не пришлось долго думать, когда нужно было принимать решение о новом партнере. Продолжающийся успех, попадание в чарты и три удовлетворенные стороны — группа, поклонники и лейбл — более чем достаточные причины, чтобы последовать за ними двумя в Perception и семью Reigning Phoenix Music. Впереди еще как минимум 15 лет этого плодотворного союза!»



Never Say Die [taken from 2001’s Dark Assault]

Eye Of The World [taken from 2001’s Dark Assault]

Walls Of Fire [taken from 2002’s Condition Red]

Time Will Tell [taken from 2004’s Battering Ram]

Dragons Rising [taken from 2001’s Dark Assault]

Stonecold [taken from 1999’s Interlude EP]

Machine World [taken from 2004’s Battering Ram]

Stand Against The King [taken from 2004’s Battering Ram]

Break It Up [taken from 1997’s Iron Savior]

Contortions Of Time [taken from 1999’s Interlude EP]

Wings Of Deliverance [taken from 2004’s Battering Ram]

Touching The Rainbow [taken from 1999’s Interlude EP]

I Will Be There [taken from 2002’s Condition Red]

Forevermore [taken from 1999’s Unification]

H.N. Powered Man [taken from 2004’s Battering Ram]

