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Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
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Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
156
Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны...
96
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
92
Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»
62
Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене
52
все новости группы
J.B.O.
Германия
-
https://www.jbo.de/
Facebook:
https://www.facebook.com/kickersofass
29 июн 2025
:
Новая песня J.B.O.
23 май 2025
:
Новое видео J.B.O.
4 дек 2023
:
Концертное видео J.B.O.
19 мар 2022
:
Новое видео J.B.O.
26 янв 2022
:
Видео с текстом от J.B.O.
17 дек 2021
:
Новое видео J.B.O.
20 окт 2021
:
Новое видео J.B.O.
20 авг 2018
:
Профессиональное видео полного выступления J.B.O.
17 фев 2018
:
Новое видео J.B.O.
5 дек 2017
:
J.B.O. выпустят новый альбом в марте
сегодня
Новая песня J.B.O.
Bussi, новая песня J.B.O., доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Haus Of The Rising Fun", релиз которого намечен на девятое января.
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29 июн 2025
rassol
Хороший мультик. Кавер на Раммов - ну, хер с ним, пойдёт.
просмотров: 156
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
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Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).