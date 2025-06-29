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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 156
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене 52
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J.B.O.

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|||| сегодня

Новая песня J.B.O.



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Bussi, новая песня J.B.O., доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Haus Of The Rising Fun", релиз которого намечен на девятое января.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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29 июн 2025
rassol
Хороший мультик. Кавер на Раммов - ну, хер с ним, пойдёт. 

















просмотров: 156





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