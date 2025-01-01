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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 155
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Oni

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Новая песня ONI



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Float, новое видео ONI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР “Genesis Pt. II”, релиз которого намечен на первое августа:

01 – “What I’ve Become”
02 – “Drug Me To Sleep”
03 – “Reset”
04 – “Illumination”
05 – “Float”
06 – “Retribution”




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