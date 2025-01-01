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Новая песня ONI



Float, новое видео ONI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР “Genesis Pt. II”, релиз которого намечен на первое августа:



01 – “What I’ve Become”

02 – “Drug Me To Sleep”

03 – “Reset”

04 – “Illumination”

05 – “Float”

06 – “Retribution”







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