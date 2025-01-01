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Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны...
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DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
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Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
155
Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны...
96
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
92
Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»
62
Новое видео LIV SIN
58
все новости группы
Oni
Великобритания
Death Metal
http://www.theoniband.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/TheOniBand/
29 июн 2025
:
Новая песня ONI
26 мар 2025
:
Новое видео ONI
9 дек 2024
:
Новая песня ONI
28 июл 2024
:
Новое видео ONI
10 июн 2024
:
Новое видео ONI
15 окт 2023
:
Новое видео ONI
8 сен 2023
:
HOWARD JONES в новом видео ONI
1 июн 2023
:
Новое видео ONI
30 май 2022
:
Новое видео ONI
28 апр 2022
:
IGGY POP и RANDY BLYTHE в новом видео ONI
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16 окт 2019
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Новая песня ONI
Float, новое видео ONI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР “Genesis Pt. II”, релиз которого намечен на первое августа:
01 – “What I’ve Become”
02 – “Drug Me To Sleep”
03 – “Reset”
04 – “Illumination”
05 – “Float”
06 – “Retribution”
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Сообщений нет