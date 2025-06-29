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Вокалист HELLOWEEN о «Chameleon»: «Это круто для BON JOVI»



Andi Deris в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, что он думает об альбоме Chameleon:



«Гитарист Michael Weikath дал мне послушать альбом "Chameleon". Я вернулся в Южную Германию и послушал его, а через день он позвонил мне и спросил: "Что ты думаешь? Тебе нравится?" Я ответил: "Думаю, это круто для Bon Jovi", после чего он повесил трубку и не звонил неделю (смеётся). Я же фанат Bon Jovi. Я люблю многие песни Bon Jovi. Я не имел в виду, что это плохо.



Музыка великолепна. Мне нравится "Chameleon", но это не Helloween. Я всем говорил, что если бы Bon Jovi действительно записали этот альбом, он стал бы номером один. Но фанаты, которые ждали альбом Helloween, думаю, были шокированы тем, что с Helloween больше нет ничего общего. Даже на "Pink Bubbles" есть вещи, напоминающие Helloween, но на "Chameleon" они пропали. Если бы не великолепный голос Kiske, вы бы никогда не поняли и не узнали, что это Helloween, таково моё скромное мнение». http://www.helloween.org





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