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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
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Helloween

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Вокалист HELLOWEEN о «Chameleon»: «Это круто для BON JOVI»



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Andi Deris в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, что он думает об альбоме Chameleon:

«Гитарист Michael Weikath дал мне послушать альбом "Chameleon". Я вернулся в Южную Германию и послушал его, а через день он позвонил мне и спросил: "Что ты думаешь? Тебе нравится?" Я ответил: "Думаю, это круто для Bon Jovi", после чего он повесил трубку и не звонил неделю (смеётся). Я же фанат Bon Jovi. Я люблю многие песни Bon Jovi. Я не имел в виду, что это плохо.

Музыка великолепна. Мне нравится "Chameleon", но это не Helloween. Я всем говорил, что если бы Bon Jovi действительно записали этот альбом, он стал бы номером один. Но фанаты, которые ждали альбом Helloween, думаю, были шокированы тем, что с Helloween больше нет ничего общего. Даже на "Pink Bubbles" есть вещи, напоминающие Helloween, но на "Chameleon" они пропали. Если бы не великолепный голос Kiske, вы бы никогда не поняли и не узнали, что это Helloween, таково моё скромное мнение».



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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29 июн 2025
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artmageddon
Есть там песни,которые могли быть и на прошлых альбомах. Вообще крутой альбом,просто не хватает пару быстрых песен 

















просмотров: 60





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