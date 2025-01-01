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Быть ли второму альбому STORM CORROSION?



Mikael Åkerfeldt ответил на вопрос о том, продвигается ли дело со вторым альбомом STORM CORROSION за последние 13 лет:



«На самом деле это дело никуда не продвигается. Кроме того, что мы общаемся, или, скорее, переписываемся. Обычно когда мы переписываемся, Steven присылает мне смешные клипы или что-то в этом роде. Так что мы не обязательно говорим о каком-то сотрудничестве, музыке или чём-то подобном в плане того, что мы что-то делаем. Но мы много говорили о том, чтобы создать ещё один альбом STORM CORROSION, особенно потому, что мы оба очень довольны этим альбомом. Но никто из нас не знает, куда именно нам продвигаться, потому что мы не из тех людей, которые хотят повторяться. Даже если я считаю, что альбом отличный, и с этим звуком можно сделать ещё что-то, я полагаю, что мы хотим сделать что-то другое во второй раз. И я подумал, может быть, что-то ещё более тяжёлое, более особенное, эклектичное. Думаю, в какой-то момент это произойдёт»







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