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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 99
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене 53
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Storm Corrosion

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30 июн 2025 : 		 Быть ли второму альбому STORM CORROSION?

21 авг 2024 : 		 Детали переиздания STORM CORROSION

1 авг 2024 : 		 Переиздание STORM CORROSION выйдет осенью

11 май 2022 : 		 Дебют STORM CORROSION будет переиздан

19 янв 2017 : 		 Фронтмен OPETH не исключает вероятность выхода второго альбома STORM CORROSION

10 сен 2014 : 		 Лидер OPETH о возможности выпуска второго альбома STORM CORROSION

18 июн 2012 : 		 STEVEN WILSON заявил, что у него нет планов исполнять материал STORM CORROSION вживую

24 апр 2012 : 		 Новое видео STORM CORROSION

5 апр 2012 : 		 STORM CORROSION ответили на вопросы фанатов

10 мар 2012 : 		 Выход дебюта STORM CORROSION перенесен на май

8 фев 2012 : 		 STORM CORROSION на ROADRUNNER RECORDS

3 фев 2012 : 		 В совместном проекте ÅKERFELDT’а и WILSON’а «будет совсем мало ударных партий и не будет искажённых гитар»

24 дек 2011 : 		 STORM CORROSION выйдет на ROADRUNNER RECORDS

26 сен 2011 : 		 MIKAEL ÅKERFELDT, STEVEN WILSON завершили работу над STORM CORROSION
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Быть ли второму альбому STORM CORROSION?



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Mikael Åkerfeldt ответил на вопрос о том, продвигается ли дело со вторым альбомом STORM CORROSION за последние 13 лет:

«На самом деле это дело никуда не продвигается. Кроме того, что мы общаемся, или, скорее, переписываемся. Обычно когда мы переписываемся, Steven присылает мне смешные клипы или что-то в этом роде. Так что мы не обязательно говорим о каком-то сотрудничестве, музыке или чём-то подобном в плане того, что мы что-то делаем. Но мы много говорили о том, чтобы создать ещё один альбом STORM CORROSION, особенно потому, что мы оба очень довольны этим альбомом. Но никто из нас не знает, куда именно нам продвигаться, потому что мы не из тех людей, которые хотят повторяться. Даже если я считаю, что альбом отличный, и с этим звуком можно сделать ещё что-то, я полагаю, что мы хотим сделать что-то другое во второй раз. И я подумал, может быть, что-то ещё более тяжёлое, более особенное, эклектичное. Думаю, в какой-то момент это произойдёт»




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