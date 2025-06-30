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Быть ли второму альбому CONTROL DENIED?



Steve DiGiorgio в недавнем интервью Scars And Guitars рассказал о планах относительно второго альбома CONTROL DENIED:



«Наброски песен были у нас ещё при жизни Чака. Он присылал нам черновые демо-записи, и на них можно было слышать, как он поёт, чтобы дать Тиму возможность выучить вокальные партии. Эти демо недостойны выпуска, и мы бы не стали так поступать с Чаком, но у нас есть все необходимые наброски, для того, чтобы мы могли записать окончательный вариант. Просто, б$$$ь, Тим умер [в феврале 2023 года], и это действительно застопорило работу, после всех остальных проволочек, которые случились. И тогда мы вернулись к некоторым вариантам вокалистов, которые рассматривались Чаком до того, как мы нашли Тима, и начали рассуждать так: "По крайней мере, Чак попросил такого-то и такого-то спеть на этом альбоме до того, как появился Тим, так что давайте вернёмся к ним и посмотрим, смогут ли они записать свой вокал". Ну и некоторые из этих певцов стали старше, и они не уверены, что у них хватит вокального диапазона, чтобы справиться. Было трудно. Так что я и правда не знаю. Закончить этот второй альбом - одна из самых трудных задач. Но кажется, что за последние 24 года мы не переставали пытаться или хотя бы думать об этом. Мы вообще не останавливались».



После того как ведущий предположил, что есть «множество молодых и перспективных вокалистов», которые могли бы справиться с этим материалом, Steve с ним согласился:



«Да. Я разговаривал с человеком, который не совсем из нашего внутреннего круга. Это был кто-то с периферии, и я просто предложил ему идею: "А что насчёт такого-то и такого-то?" И он согласился: "Это было бы идеально". Так что это в какой-то степени мотивирует меня довести идею до внутреннего круга. Я определённо не собираюсь говорить, кто это будет — вы это знаете, — но появилась идея: "Давайте просто создадим хороший альбом", потому что мы сейчас так далеки от того, что оставил Чак, потому что его партий больше нет, вокалиста больше нет. Оригинального материала минимум. Так что мы подумали: "Либо мы не будем этого делать, либо нам придётся сделать что-то альтернативное, просто чтобы закончить". Так что, возможно, мы рассмотрим кого-то, кто не рассматривался при жизни Чака. Но я не знаю.



На этот вопрос [о втором альбоме CONTROL DENIED] я отвечал, как я уже сказал, 24 года. Но я отвечал на вопросы об этом альбоме — и особенно когда Эрик Грейф [бывший менеджер DEATH и президент Perseverance Holdings Ltd., который управлял наследием Шульдинера до смерти Грейфа в 2021 году], вмешивался и лез во все дела, и делал официальные заявления, а я не знаю, откуда он брал свою информацию для своих слов. Поэтому выходило так, что проект открывался, потом закрывался, затем вновь выходит, затем официально отменен, потом этот музыкант участвует, а потом нет, его не будет. Когда бы мы ни заговорили о завершении этого альбома, ответ будет чем-то отличным от предыдущего [смеётся]».







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