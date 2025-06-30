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KREATOR завершают работу над альбомом



Басист KREATOR Frédéric Leclercq в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над свежим материалом:



«Мы вносим финальные коррективы в альбом, который выйдет в какой-то момент следующего года. Я потратил где-то два месяца на работу — сначала в Германии, работая на композициями, а потом в Швеции на записи».



На вопрос о том, в каком духе новый материал, он ответил:



«Он отличный (смеется) Думаю, все согласятся, что он лучше, чем 'Hate Über Alles', который тоже был хорошим. То был первый альбом, который я записал с группой, но я все же думаю, что песни на новом получше. По крайней мере я так ощущаю. Так что просто скажу, что все круто».



На вопрос о том, как ему работалось с Mille, он ответил:



«Все здорово. С ними со всеми легко работать. Большинство риффов и вокала придумывает Mille. Он работает иначе, чем я, в том смысле, что для него важна лирика, вот что главное. А из текстов будут рождаться риффы и все такое, и очевидно, что ему нужно уметь играть риффы во время пения. Так что это другой способ создания песен. В общем, моя работа там заключается в проверке гитары, мелодий, сольных партий и всего остального. Вот чем я занимаюсь. И это здорово, потому что так уже было на первом альбоме, который мы с ними записали, я сказал им, сказал... Я очень увлечен музыкой, и у меня есть склонность, когда я что-то слышу, говорить: «Да, мы должны попробовать это», и очень — не в том смысле, как диктатор, но очень [решительно] отдавать приказы. А они такие: «О, нет, это круто». Так что они на самом деле доверяют мне в этом вопросе. Я выбираю вещи, которые они не всегда замечают, и они дают мне такую свободу, чтобы я мог их немного подправить, и это здорово.



Я люблю ребят из KREATOR. Как только я присоединился к ним, мне показалось, что я всегда был частью их семьи. Именно так мы себя и чувствуем. И я не просто так это говорю, потому что это звучит как клише, но это чистая правда. Я знаю Mille уже очень давно, еще до того, как присоединился к DRAGONFORCE. Я встретил его в Германии в 2003 году, как мне кажется. С тех пор мы постоянно сталкивались друг с другом на фестивалях и тому подобное. И когда я пришел в группу, не было никакого прослушивания. Был только я и больше никого. Я был первым, кого они спросили, и я согласился. Я выучил песни, вошел в репетиционный зал и немного стеснялся несколько тактов. А потом я подумал: «Это круто». Я увидел, что все улыбаются, и просто подумал: «Да, все отлично». И да, да, я действительно почувствовал, что всегда был частью семьи».







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