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KREATOR завершают работу над альбомом



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Басист KREATOR Frédéric Leclercq в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над свежим материалом:

«Мы вносим финальные коррективы в альбом, который выйдет в какой-то момент следующего года. Я потратил где-то два месяца на работу — сначала в Германии, работая на композициями, а потом в Швеции на записи».

На вопрос о том, в каком духе новый материал, он ответил:

«Он отличный (смеется) Думаю, все согласятся, что он лучше, чем 'Hate Über Alles', который тоже был хорошим. То был первый альбом, который я записал с группой, но я все же думаю, что песни на новом получше. По крайней мере я так ощущаю. Так что просто скажу, что все круто».

На вопрос о том, как ему работалось с Mille, он ответил:

«Все здорово. С ними со всеми легко работать. Большинство риффов и вокала придумывает Mille. Он работает иначе, чем я, в том смысле, что для него важна лирика, вот что главное. А из текстов будут рождаться риффы и все такое, и очевидно, что ему нужно уметь играть риффы во время пения. Так что это другой способ создания песен. В общем, моя работа там заключается в проверке гитары, мелодий, сольных партий и всего остального. Вот чем я занимаюсь. И это здорово, потому что так уже было на первом альбоме, который мы с ними записали, я сказал им, сказал... Я очень увлечен музыкой, и у меня есть склонность, когда я что-то слышу, говорить: «Да, мы должны попробовать это», и очень — не в том смысле, как диктатор, но очень [решительно] отдавать приказы. А они такие: «О, нет, это круто». Так что они на самом деле доверяют мне в этом вопросе. Я выбираю вещи, которые они не всегда замечают, и они дают мне такую свободу, чтобы я мог их немного подправить, и это здорово.

Я люблю ребят из KREATOR. Как только я присоединился к ним, мне показалось, что я всегда был частью их семьи. Именно так мы себя и чувствуем. И я не просто так это говорю, потому что это звучит как клише, но это чистая правда. Я знаю Mille уже очень давно, еще до того, как присоединился к DRAGONFORCE. Я встретил его в Германии в 2003 году, как мне кажется. С тех пор мы постоянно сталкивались друг с другом на фестивалях и тому подобное. И когда я пришел в группу, не было никакого прослушивания. Был только я и больше никого. Я был первым, кого они спросили, и я согласился. Я выучил песни, вошел в репетиционный зал и немного стеснялся несколько тактов. А потом я подумал: «Это круто». Я увидел, что все улыбаются, и просто подумал: «Да, все отлично». И да, да, я действительно почувствовал, что всегда был частью семьи».




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30 июн 2025
Corpsegrinder04
Очередной Хэппи-Треш.
30 июн 2025
Орион
Corpsegrinder04, Как думаешь, что на этот раз они будут crush side by side?)
30 июн 2025
Corpsegrinder04
Орион, Да хз, чё они будут. Они эту шляпу гонят уже 15 лет. Последняя суровая песня как по мне была в 2001-м году и называлась Slave Machinery. Да и 2001-й то уже был на половину Хэппи-Повер-Треш.
Хотя я бы не сказал, что они дерьмо прям гонят откровенное, всё качественно , профессионально и местами интересно. Просто не катит такая музыка. Больше нравились их эксперименты до 99-го включительно. 

















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