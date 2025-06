сегодня



LIMP BIZKIT разогрели METALLICA



LIMP BIZKIT выступили на разогреве у группы METALLICA 27 июня на Empower Field at Mile High, Denver, Colorado. Гитарист группы, Wes Borland играл в образе James'a Hetfield'a образца 80-х, маске с черепом и в футболке "Metal Up Your Ass" — видео доступно ниже.







+1 -0



( 1 ) просмотров: 130