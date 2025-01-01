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BRUCE KULICK: «С Paul'ом и Gene'ом у нас только уважение»



BRUCE KULICK в новом интервью рассказал о том, какие у него отношения с Paul Stanley и Gene Simmons:



«Для меня и, вероятно, для них очень важно, чтобы некое взаимное уважение продолжалось. Я никогда не забываю и не отвлекаюсь от того факта, что эта возможность быть участником KISS стала для меня тем, что постоянно приносило дивиденды, как в карьерном, так и в финансовом плане.



Я не хочу быть тем человеком, который добивается известности, ссорясь с ними, ругаясь или жалуясь на них. И я понимаю многих артистов: они устраивают грандиозные разборки, когда что-то случается. А я просто прославляю KISS. Я уважаю то, чего они достигли. Я понимаю их, возможно, лучше, чем обычный человек. Может быть, это помогает мне не замечать некоторые вещи, когда я думаю: "Почему я должен расстраивать людей по такому поводу?"»



Ссылаясь на своё предыдущее откровение о том, что его не просили выступить на последнем шоу KISS и не приглашали на мероприятие, которое состоялось в декабре 2023 года в нью-йоркском Madison Square Garden, он сказал:



«Признаюсь, я очень резко высказался по поводу финального шоу, мне показалось, что они не совсем правильно его провели, что было совсем не в моём характере. Но я знал, что таковы были настроения фанатов, которые считали, что на заключительном шоу Paul и Gene не отметили Kisstory, а ведь у них была такая возможность. Но я не был с ними в тот момент, чтобы понять, каковы их желания и мотивы относительно финального большого шоу в Гардене».







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