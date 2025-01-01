Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 97
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене 53
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 37
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 97
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене 53
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 37
[= ||| все новости группы



*

Bruce Kulick

*



30 июн 2025 : 		 BRUCE KULICK: «С Paul'ом и Gene'ом у нас только уважение»

27 янв 2025 : 		 BRUCE KULICK: «Я никогда не был связан с наркотиками или диким развратом»

21 янв 2025 : 		 BRUCE KULICK, DAVID ELLEFSON в новом треке MARINA V

8 янв 2025 : 		 BRUCE KULICK думает о книге

24 дек 2024 : 		 Рождественский трек от BRUCE KULICK и LISA LANE KULICK

29 ноя 2024 : 		 Станут ли успешными KISS-аватары? Отвечает BRUCE KULICK

20 ноя 2024 : 		 BRUCE KULICK о том, почему его не взяли в KISS второй раз

7 ноя 2024 : 		 BRUCE KULICK не понимает

4 ноя 2024 : 		 BRUCE KULICK о фанере KISS

19 янв 2024 : 		 BRUCE KULICK дал джазу

4 янв 2024 : 		 BRUCE KULICK намерен выпустить мемуары

25 дек 2023 : 		 BRUCE KULICK с женой поздравляет с праздниками

16 ноя 2023 : 		 BRUCE KULICK отмечает юбилей Smashes, Thrashes & Hits

16 окт 2023 : 		 Видео с выступления BRUCE KULICK BAND

24 сен 2023 : 		 BRUCE KULICK отмечает юбилей Psycho Circus

22 авг 2023 : 		 BRUCE KULICK сыграет "Alive III", ACE FREHLEY будет с ним

21 май 2023 : 		 BRUCE KULICK вспоминает KISS Alive III

8 май 2023 : 		 GENE SIMMONS выступил с BRUCE KULICK и ERIC SINGER

20 дек 2022 : 		 Рождественский трек от BRUCE & LISA KULICK

4 ноя 2022 : 		 Видео с выступления BRUCE KULICK

30 окт 2022 : 		 BRUCE KULICK отмечает юбилей альбома KISS

5 авг 2022 : 		 PETER CRISS и BRUCE KULICK выступили вместе

15 июн 2022 : 		 BRUCE KULICK исполняет трек KISS

11 июн 2022 : 		 BRUCE & LISA LANE KULICK исполняют KISS

7 июн 2022 : 		 BRUCE KULICK целиком исполняет "Revenge"

1 июн 2022 : 		 PETER CRISS присоединился на сцене к BRUCE KULICK
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRUCE KULICK: «С Paul'ом и Gene'ом у нас только уважение»



zoom
BRUCE KULICK в новом интервью рассказал о том, какие у него отношения с Paul Stanley и Gene Simmons:

«Для меня и, вероятно, для них очень важно, чтобы некое взаимное уважение продолжалось. Я никогда не забываю и не отвлекаюсь от того факта, что эта возможность быть участником KISS стала для меня тем, что постоянно приносило дивиденды, как в карьерном, так и в финансовом плане.

Я не хочу быть тем человеком, который добивается известности, ссорясь с ними, ругаясь или жалуясь на них. И я понимаю многих артистов: они устраивают грандиозные разборки, когда что-то случается. А я просто прославляю KISS. Я уважаю то, чего они достигли. Я понимаю их, возможно, лучше, чем обычный человек. Может быть, это помогает мне не замечать некоторые вещи, когда я думаю: "Почему я должен расстраивать людей по такому поводу?"»

Ссылаясь на своё предыдущее откровение о том, что его не просили выступить на последнем шоу KISS и не приглашали на мероприятие, которое состоялось в декабре 2023 года в нью-йоркском Madison Square Garden, он сказал:

«Признаюсь, я очень резко высказался по поводу финального шоу, мне показалось, что они не совсем правильно его провели, что было совсем не в моём характере. Но я знал, что таковы были настроения фанатов, которые считали, что на заключительном шоу Paul и Gene не отметили Kisstory, а ведь у них была такая возможность. Но я не был с ними в тот момент, чтобы понять, каковы их желания и мотивы относительно финального большого шоу в Гардене».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 83





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом