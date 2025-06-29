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Новости
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 156
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене 52
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 156
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене 52
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Black Sabbath

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29 июн 2025 : 		 Первое фото нового состава BLACK SABBATH

28 июн 2025 : 		 Альбомы BLACK SABBATH и OZZY OSBOURNE попали в чарты

27 июн 2025 : 		 Альбом Pre-BLACK SABBATH выйдет летом

25 июн 2025 : 		 BLACK SABBATH репетируют

21 июн 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA о финальном шоу BLACK SABBATH: «Это как встреча людей с Папой Римским»

18 июн 2025 : 		 Трейлер финального шоу BLACK SABBATH

16 июн 2025 : 		 Новое видео JAZZ SABBATH

14 июн 2025 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

11 июн 2025 : 		 TONY IOMMI испытывает волнение перед последним концертом BLACK SABBATH

7 июн 2025 : 		 Стрим финального шоу BLACK SABBATH

25 май 2025 : 		 DON AIREY: «У BLACK SABBATH была ужасная репутация»

23 май 2025 : 		 GUS G. о финальном шоу BLACK SABBATH

22 май 2025 : 		 IAN GILLAN: «Слава Богу, они пересведут мой альбом с BLACK SABBATH»

13 май 2025 : 		 ROB HALFORD сожалеет, что пропустит концерт BLACK SABBATH

2 май 2025 : 		 STEVEN TYLER и SOUNDGARDEN выступят на прощальном шоу BLACK SABBATH

27 апр 2025 : 		 Гитарист SLAYER о выступлении на концерте BLACK SABBATH

15 апр 2025 : 		 Музыканты ANTHRAX признаются в любви к BLACK SABBATH

3 апр 2025 : 		 SHARON OSBOURNE хочет запустить голограм-шоу BLACK SABBATH. Как ABBA

29 мар 2025 : 		 Музыканты BLACK SABBATH о юбилее Sabotage

26 мар 2025 : 		 £16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH

17 мар 2025 : 		 ZAKK WYLDE о финальном шоу BLACK SABBATH

16 мар 2025 : 		 K.K. DOWNING об участии в финальном шоу BLACK SABBATH

4 мар 2025 : 		 SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH

17 фев 2025 : 		 GUNS N' ROSES, TOOL и RIVAL SONS добавлены на концерт BLACK SABBATH

17 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH»

14 фев 2025 : 		 Очередь за билетами на концерт BLACK SABBATH составила 125 000. Удача улыбнулась тому, кто заплатил 3 000 фунтов за билет
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|||| сегодня

Первое фото нового состава BLACK SABBATH



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Первое фото нового состава BLACK SABBATH — Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Tony Iommi и Bill Ward — доступна для просмотра.

«Сегодня посетили мурал и осталась всего неделя до Back To The Beginning: Ozzy's Final Bow»








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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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29 июн 2025
resurgamresponses
спасибо что живые
29 июн 2025
F
Frostauskas
resurgamresponses, пожалуй, лучше и не скажешь...
29 июн 2025
WahrandPhain
Дед с трясущимися ногами самостоятельно встал и не обосрался, ура блядь! Жалкое зрелище из стариков. Вы ебанутые блядь все просто нахуй, полностью, кто это поддерживает. Пять дизлайков.
29 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
Старый состав нравился больше
29 июн 2025
Nord61
Ага, нового чувака на барабаны взяли. -))

P.S. Вообще, потрясающе, конечно, что они ухитрились дожить до таких лет, учитывая, что ещё в середине 70-х у них была репутация тех, кто явно не жилец, и со дня на день "отъедет".
29 июн 2025
Rutger
Оззика прислонили к забору и быстро отбежали, чтобы успеть сделать фото
29 июн 2025
I
Inhuman
Больной раком Айомми выглядит лучше всех остальных
29 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
После концерта будет организован боксерский поединок «Оззи Осборн vs Мик Марс»
29 июн 2025
Lord Iscariah
Блин, как же плохо Оззик выглядит((
29 июн 2025
Dem0niac
Аббата тоже позвали на шоу, что ли?
Почему они у забора с надписями black и abbath фоткаются? 

















просмотров: 848





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