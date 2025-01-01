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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 97
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
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Jake E. Lee

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JAKE E. LEE: «Стрелков поймали!»



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JAKE E. LEE сообщил, что двух стрелявших в него людей поймали и должны осудить в июле:

«Подтверждаю, что я выступлю в Бирмингеме 5 июля. На самом деле я буду первым, а это значит, что моей собаке Коко придётся встать в 7:00 утра в Лас-Вегасе, чтобы посмотреть трансляцию!

Я очень рад, что буду выступать на одной сцене с музыкантами высочайшего уровня. Я не буду называть их имена, потому что никогда не знаешь, что произойдёт, пока не поднимется занавес, но сообщу, как только мы проведём репетицию на следующей неделе.

Кстати, те двое, что стреляли в меня, пойманы, и в следующем месяце им вынесут приговор. Пистолет был связан с двумя предыдущими убийствами, так что моё дело идёт вроде как вторым номером. Они сядут надолго. На этом заканчиваю: до встречи на ТВ!»






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