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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 99
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 99
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене 53
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 40
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The Warning

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30 июн 2025 : 		 Видео полного выступления THE WARNING

6 мар 2025 : 		 Видео полного выступления THE WARNING

3 мар 2025 : 		 THE WARNING на MTV Europe Music Awards

3 фев 2025 : 		 THE WARNING в The Kelly Clarkson Show

26 дек 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE WARNING

3 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE WARNING

23 сен 2024 : 		 Кавер-версия METALLICA от THE WARNING

26 апр 2024 : 		 Новое видео THE WARNING

8 апр 2024 : 		 Новая песня THE WARNING

11 мар 2024 : 		 Новый альбом THE WARNING выйдет летом

2 фев 2024 : 		 Новое видео THE WARNING

13 окт 2021 : 		 Новое видео THE WARNING

30 май 2021 : 		 Новое видео THE WARNING
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|||| сегодня

Видео полного выступления THE WARNING



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Профессиональное видео полного выступления THE WARNING, состоявшегося в рамках фестиваля Hellfest 2025, доступно для просмотра ниже.




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