сегодня



Альбом METALLICA стал первым в Великобритании



Переиздание альбома METALLICA Load позволило группе занять первую строчку в U.K. Official Rock & Metal Albums. Кроме того, альбом занял пятое место в чартах Official Vinyl Albums и шестое место в Official Album Sales и Official Physical Albums.



Выпущенный четвертого июня 1996 года, Load возглавил U.K. Albums Chart и продержался в них 22 недели. Это был для коллектива второй альбом, попавший на первую строчку чартов. Первым был диск 1991 года.



Новая версия альбома впервые содержит полный вариант композиции “The Outlaw Torn”.







