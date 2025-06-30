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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 97
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
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Metallica

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Альбом METALLICA стал первым в Великобритании



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Переиздание альбома METALLICA Load позволило группе занять первую строчку в U.K. Official Rock & Metal Albums. Кроме того, альбом занял пятое место в чартах Official Vinyl Albums и шестое место в Official Album Sales и Official Physical Albums.

Выпущенный четвертого июня 1996 года, Load возглавил U.K. Albums Chart и продержался в них 22 недели. Это был для коллектива второй альбом, попавший на первую строчку чартов. Первым был диск 1991 года.

Новая версия альбома впервые содержит полный вариант композиции “The Outlaw Torn”.




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30 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
>Альбом
6 ошибок в слове "дерьмо" 

















просмотров: 352





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