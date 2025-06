сегодня



CRYPT SERMON готовят ЕР



CRYPT SERMON восьмого августа выпустят специальный ЕР Saturnian Appendices, включающий би-сайды с недавно реализованного альбома The Stygian Rose:



“Only Ash And Dust”

“A Fool To Believe”

“Lachrymose”

“De Mysteriis Doom Satahanas” (Mayhem cover)





