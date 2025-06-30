|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Из CROSSFAITH уволили гитариста за связь с 14-летней
Ранее на этой неделе фронтмен Falling In Reverse Ronnie Radke опубликовал в социальных сетях обвинения в адрес японской металкор-группы Crossfaith, а также фестиваля Graspop в связи с обвинениями в адрес Daiki Koide, участника Crossfaith и Knosis, в переписке с несовершеннолетним в социальных сетях
«Это обращение к Graspop и всем фестивалям, в которых участвует Crossfaith. Crossfaith были со мной в европейском туре, а потом мы узнали, что один из участников группы пытался встретиться с 14-летней девочкой. Ему 37 лет. Когда мы узнали об этом, то постарались по-тихому выгнать их и сделать так, чтобы они не участвовали ни в каких других фестивалях.»
После этих заявлений Crossfaith вышли в социальные сети, где ответили на обвинения Radke и отменили свои ближайшие европейские концерты.
«Нашим поклонникам и всем, кто следит за последними событиями,
В свете сложившейся ситуации и спекуляций, циркулирующих в сети,
мы приняли непростое решение отменить оставшиеся четыре концерта нашего европейского тура.
26 июня - Vainstream Festival Opening Night 2025
27 июня - Jera On Air 2025
28 июня - Resurrection Fest EG 2025
29 июня - Evil Live
Это решение не является для нас необдуманным, но мы считаем его необходимым, чтобы избежать любых неожиданных инцидентов и обеспечить безопасность и благополучие всех участников - наших поклонников, нашей команды и организаторов фестиваля.
Мы понимаем, какое разочарование это может вызвать,
и приносим глубокие извинения всем, кто с нетерпением ждал нашей встречи.
Благодарим вас за поддержку и понимание в этот период.
Что касается будущего Crossfaith, то в настоящее время мы ведем внутренние консультации.
Это серьезный вопрос, который требует тщательного обдумывания,
и мы хотим быть уверены, что любые решения будут приняты с максимальной ответственностью и ясностью.
Мы сообщим официальную информацию, как только будем готовы.
Мы ценим ваше терпение, поддержку и понимание, пока мы переживаем этот сложный и эмоциональный момент.
- Crossfaith»
Теперь в социальных сетях появилось еще одно сообщение от Crossfaith о сложившейся ситуации, в котором группа сообщила, что уволила Daiki из группы:
«С большим сожалением мы вынуждены сообщить вам о следующем. Недавно было подтверждено, что наш гитарист Daiki вступил в неподобающую связь с несовершеннолетней фанаткой. Признавая серьезность проступка, мы решили немедленно уволить его из группы».
Вслед за Crossfaith, Knosis также сообщили об увольнении Daiki
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Бывший из CROSSFAITH присоединился к KINGS OF TRASH
- Там гитарист ебёт какую то малолетку.
-Заебись я следующий. Где мой шприц, надо срочно вмазаться.
- Опять шприц проебал. Хуй с ним давай моим вмажемся.
Металлисты в 2020х:
- Там гитарист в соц сетях переписывается с малолеткой.
- Вот жеж сука. Уволить его нахуй из группы.
- Пиздец какой, а я с ним за руку здоровался и даже хуй у него сосал, дважды. Чем мне запить антидепрессанты.
- Вон возьми мой фрапе из авокадо.
(Тун-дур-дун-дун
Тун-дур-дун-дун
Тун-дур-дун-дун
Дун-дун-тун)
Хэ!!!