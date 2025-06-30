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Из CROSSFAITH уволили гитариста за связь с 14-летней



Ранее на этой неделе фронтмен Falling In Reverse Ronnie Radke опубликовал в социальных сетях обвинения в адрес японской металкор-группы Crossfaith, а также фестиваля Graspop в связи с обвинениями в адрес Daiki Koide, участника Crossfaith и Knosis, в переписке с несовершеннолетним в социальных сетях



«Это обращение к Graspop и всем фестивалям, в которых участвует Crossfaith. Crossfaith были со мной в европейском туре, а потом мы узнали, что один из участников группы пытался встретиться с 14-летней девочкой. Ему 37 лет. Когда мы узнали об этом, то постарались по-тихому выгнать их и сделать так, чтобы они не участвовали ни в каких других фестивалях.»



После этих заявлений Crossfaith вышли в социальные сети, где ответили на обвинения Radke и отменили свои ближайшие европейские концерты.



«Нашим поклонникам и всем, кто следит за последними событиями,

В свете сложившейся ситуации и спекуляций, циркулирующих в сети,

мы приняли непростое решение отменить оставшиеся четыре концерта нашего европейского тура.



26 июня - Vainstream Festival Opening Night 2025

27 июня - Jera On Air 2025

28 июня - Resurrection Fest EG 2025

29 июня - Evil Live



Это решение не является для нас необдуманным, но мы считаем его необходимым, чтобы избежать любых неожиданных инцидентов и обеспечить безопасность и благополучие всех участников - наших поклонников, нашей команды и организаторов фестиваля.

Мы понимаем, какое разочарование это может вызвать,

и приносим глубокие извинения всем, кто с нетерпением ждал нашей встречи.



Благодарим вас за поддержку и понимание в этот период.



Что касается будущего Crossfaith, то в настоящее время мы ведем внутренние консультации.

Это серьезный вопрос, который требует тщательного обдумывания,

и мы хотим быть уверены, что любые решения будут приняты с максимальной ответственностью и ясностью.



Мы сообщим официальную информацию, как только будем готовы.



Мы ценим ваше терпение, поддержку и понимание, пока мы переживаем этот сложный и эмоциональный момент.

- Crossfaith»



Теперь в социальных сетях появилось еще одно сообщение от Crossfaith о сложившейся ситуации, в котором группа сообщила, что уволила Daiki из группы:



«С большим сожалением мы вынуждены сообщить вам о следующем. Недавно было подтверждено, что наш гитарист Daiki вступил в неподобающую связь с несовершеннолетней фанаткой. Признавая серьезность проступка, мы решили немедленно уволить его из группы».



Вслед за Crossfaith, Knosis также сообщили об увольнении Daiki





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