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Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
158
Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны...
99
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
92
Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене
53
Первое фото нового состава BLACK SABBATH
40
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по
Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
158
Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны...
99
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
92
Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене
53
Первое фото нового состава BLACK SABBATH
40
все новости группы
Failure
США
Alternative Rock
Grunge Rock
http://failureband.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/failuregolden
Facebook:
https://www.facebook.com/Failureband
30 июн 2025
:
Документальный фильм от FAILURE
3 июн 2025
:
FAILURE готовят документальный фильм
12 дек 2021
:
Новая песня FAILURE
12 ноя 2021
:
Новая песня FAILURE
30 апр 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома FAILURE
31 мар 2015
:
Новый альбом FAILURE выйдет в июне
16 май 2014
:
Новая песня FAILURE
5 ноя 2013
:
FAILURE подтвердили реюнион
сегодня
Документальный фильм от FAILURE
FAILURE представили долгожданный документальный фильм 'Every Time You Lose Your Mind'
http://failureband.com/
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Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет