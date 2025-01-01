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Вокалист SEPULTURA: «Цель артиста — побуждать себя делать сложные вещи»



DERRICK GREEN в недавнем интервью спросили, есть ли какие-то конкретные альбомы, которые он мог бы выделить, где он почувствовал, что сделал большой шаг вперед как вокалист и узнал что-то новое о себе:



«Хороший вопрос. Думаю, с каждым альбомом я узнаю что-то новое, потому что обычно работаешь с продюсерами, которые — нам в этом плане повезло — многое раскрывают в тебе самом. Я полагаю, что это цель номер один для продюсера — обладать способностью раскрыть то, что ты и представить себе не мог.



Над двумя последними альбомами SEPULTURA [2017-м »Machine Messiah« и 2020-м »Quadra"] мы работали с [продюсером] Jens Bogren, он живет в Швеции, он швед. Я слышал о его работе благодаря OPETH — я их большой поклонник, и другим их работам — и я всегда думал: "Кто это продюсирует? Что здесь происходит? Я думаю, нам нужно с ними поработать". Мы связались с ним и в итоге записали два последних альбома в Швеции. И это был невероятный опыт, я полагаю, для всех нас.



В каком-то смысле Jens действительно стал членом группы. Его рабочая этика настолько сильна, а его способность слышать артистов и продумывать все до мелочей просто невероятна. Так что он привнес много нового — подталкивал меня, особенно в вокальном плане, в пении, в исполнении вокальных гармоний, вынашивал идеи с хором. Это было очень сложно, и я никогда не представлял, что смогу создать базовую линию для хора. Мы сделали это на последнем альбоме, и в итоге взяли идею, которую я придумал в студии, и отправились в настоящую церковь с поющими людьми, чтобы сказать: «Эй, ребята, вы будете петь вот так, и это очень хорошо ляжет на альбом SEPULTURA». И мы смогли это сделать. Такого я даже представить себе не мог. Кроме того, мы записали песню на японском [«Ultraseven No Uta», на делюкс-версии «Machine Messiah»], где она была просто бонус-треком, и мне пришлось петь на японском, а японский студент по обмену пришел и помог нам с произношением. Это было очень сложно, и я никогда не представлял, что буду делать нечто подобное во время создания альбома. Но это было что-то особенное, что я запомнил из последних записей... Полагаю, в этом и заключается цель артиста — побуждать себя делать сложные вещи».







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