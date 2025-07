сегодня



BLACK SABBATH награждены Freedom Of The City Of Birmingham



Музыканты BLACK SABBATH получили награду Freedom Of The City Of Birmingham на церемонии, состоявшейся в Палате городского совета в субботу, 28 июня.



На церемонии лорд-мэр Бирмингема, советник Зафар Икбал, вручил свитки и медали Freedom Of The City оригинальным участникам группы Terence "Geezer" Butler, Tony Iommi, Ozzy Osbourne и Bill Ward. Награда Freedom Of The City — одна из старейших традиционных церемоний в стране, которая отмечает исключительные заслуги людей перед городом.



Эта честь признает значимость BLACK SABBATH для культурной и музыкальной идентичности Бирмингема, их тесную связь с городом и продолжающееся влияние в качестве пионеров хэви-металла как в Бирмингеме, так и за его пределами.



В рамках церемонии Freedom Of The City каждый участник группы получил звание почетного фримена, также на церемонии была торжественно открыта именная табличка с их именами на мраморной доске Freedom Of The City.



Свитки были изготовлены местной компанией Hilton Studios, а медали — компанией Fattorini, расположенной в Ювелирном квартале.



Дизайн медали был создан победителем конкурса Тоби Уильямсом, студентом, обучающимся в Школе ювелирного искусства Бирмингемского городского университета.



Победивший в конкурсе дизайн Тоби был вдохновлен темами промышленности и общества, отражающими жителей Бирмингема.















