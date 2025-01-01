30 июн 2025



BILL WARD готовит два альбома



BILL WARD в интервью 99.1 KLBP-FM рассказал о планах по выпуску новой музыки:



«Мы были в студии. Мы буквально жили в ней. У нас есть два почти готовых альбома, мы их выпустим. И мы уже заканчиваем работу. Нам нужно вернуться в студию ещё через неделю. У нас осталось четыре дня, чтобы закончить последние записи для нового альбома, который затем будет выпущен. Мы ещё не смикшировали его, но мы займёмся этим».



О своём подходе к сочинению песен для двух предстоящих альбомов Bill сказал:



«Я просто пустил всё на самотёк. В принципе мне совершенно пох, и думаю, это отразится на альбоме. Мне нечем кичиться. Я хотел сыграть то, что звучит в моём сердце, а затем выходит из моей души. Я хотел сыграть то, что не даёт мне спать по ночам. И я старался больше расти как пианист, больше расти как барабанщик и больше расти как басист. Так что я написал большую часть басовых партий и все фортепианные партии в новых песнях. И это было здорово. Я стараюсь расти как музыкант. Но, как я уже сказал, мне больше не важно, насколько точно я соответствую своим корням. И я играю, возможно, чуть больше джаза, чем на предыдущих альбомах. Я много ругаюсь. Я использую много ненормативной лексики на этой новой пластинке, на этих новых альбомах. Но ругательства, похоже, очень помогают. Я просто рассказываю о том, что происходит в моей жизни.



Я делаю всё от души. Я создал нечто, когда почувствовал, что должен отказаться от самокритики. Я чувствую, что отказался от мнения человека, который боится переступать границы. Поэтому я сказал тому парню: "Слушай, сядь, возьми стул, потому что мы делаем шаг вперёд и собираемся больше рисковать". И на этих новых пластинках я рисковал гораздо больше, заходя всё дальше и дальше. Я приведу вам один маленький пример. В одном из треков не первого, а следующего альбома, который выйдет после этого, я рассказываю о том, как играл на кладбище в церкви Астон. Когда я был ребёнком, я участвовал в хоре церкви Астона. Церковь Астона, кстати, находится примерно в 180 метрах от Вилла Парка, где мы [оригинальный состав BLACK SABBATH] будем выступать в июле. И я не знал, что мы будем играть в июле, когда сочинял эту песню. Я хотел написать её, потому что я некоторое время размышлял о своих детских годах в Астоне, и я возвращался туда.



И одна из песен рассказывает о том, как я был ребёнком и играл на кладбищах и вокруг них. Я попытался передать это, и, по-моему, получилась неплохая песня. И это всё ещё похоже на металл. Мой хороший друг Dave Lombardo из SLAYER играет именно на этом треке. Я знал, что он может сыграть намного лучше, чем я, поэтому я не против иногда отступить. Я играю на барабанах на 80 процентах всех записей, которые создаю, но мне нравится работать с приглашёнными музыкантами, с приглашёнными барабанщиками, басистами, гитаристами. Мне это нравится. Мне нравится взаимодействовать с разными музыкантами. Так что это было благословением для меня».



На вопрос, будет ли его новая музыка выпущена под вывеской BILL WARD BAND, барабанщик уточнил:



«Нет, я выпущу её под именем Bill Ward. Однако, если быть точным, у нас всё ещё есть неизданный материал BILL WARD BAND. И когда-нибудь мы его выпустим».







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