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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 99
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене 53
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Hatebreed

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17 июл 2021 : 		 HATEBREED заменят IN FLAMES

17 апр 2021 : 		 Кавер-версия HATEBREED от BODYSNATCHER

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23 окт 2020 : 		 Новое видео HATEBREED

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10 сен 2020 : 		 Новый альбом HATEBREED выйдет осенью

26 апр 2020 : 		 Гитарист HATEBREED: «Альбом готов, но когда он выйдет...»

26 мар 2020 : 		 Выпуск нового альбома HATEBREED отложен из-за коронавируса

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20 дек 2019 : 		 HATEBREED выпустят альбом весной
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Гитарист HATEBREED надеется на операцию



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WAYNE LOZINAK опубликовал следующее сообщение:

«Привет всем. Сначала хочу сказать, что я чувствую себя хорошо, и я вернулся в США на прошлой неделе. В принципе, я только что прошел дополнительные тесты и еще одну МРТ здесь, и результаты те же, что и во Франции. Никогда нельзя быть слишком уверенным, я так полагаю.

Если вы не в курсе, у меня в голове доброкачественная менингиома, которую нужно удалить! На этой неделе у меня назначена встреча с нейрохирургом, и, надеюсь, мы скоро сможем назначить операцию! У меня пока нет всех подробностей, но я буду с нетерпением ждать возвращения на сцену и встречи со всеми вами, как только все будет сделано и станет безопасно!

Во-вторых, я действительно хочу поблагодарить всех, кто связался со мной с тех пор, как мы написали об этом. Это было ошеломляюще, количество людей, приславших мне добрые пожелания, позитив и просто факт присутствия в ваших мыслях, было так ценно!!! СПАСИБО!!!

.... И если вы чувствуете, что с вашим здоровьем что-то не так, и вы не чувствуете себя как »нормальный человек«, стоит провериться! Может быть, ничего страшного, но никогда не знаешь наперёд!»




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