Гитарист HATEBREED надеется на операцию

«Привет всем. Сначала хочу сказать, что я чувствую себя хорошо, и я вернулся в США на прошлой неделе. В принципе, я только что прошел дополнительные тесты и еще одну МРТ здесь, и результаты те же, что и во Франции. Никогда нельзя быть слишком уверенным, я так полагаю.
Если вы не в курсе, у меня в голове доброкачественная менингиома, которую нужно удалить! На этой неделе у меня назначена встреча с нейрохирургом, и, надеюсь, мы скоро сможем назначить операцию! У меня пока нет всех подробностей, но я буду с нетерпением ждать возвращения на сцену и встречи со всеми вами, как только все будет сделано и станет безопасно!
Во-вторых, я действительно хочу поблагодарить всех, кто связался со мной с тех пор, как мы написали об этом. Это было ошеломляюще, количество людей, приславших мне добрые пожелания, позитив и просто факт присутствия в ваших мыслях, было так ценно!!! СПАСИБО!!!
.... И если вы чувствуете, что с вашим здоровьем что-то не так, и вы не чувствуете себя как »нормальный человек«, стоит провериться! Может быть, ничего страшного, но никогда не знаешь наперёд!»
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