сегодня



THREE DAYS GRACE набрали миллиард



THREE DAYS GRACE попали в Spotify "Billions Club" с композицией "I Hate Everything About You", выпущенной в уже далеком 2003 году.



«Как бы безумно это ни звучало, но наша группа, созданная подростками из маленького городка в Канаде, написала песню, которая набрала миллиард прослушиваний. Но самое безумное — это то, что она звучит на свадьбах многих людей. LOL»







+0 -0



просмотров: 27