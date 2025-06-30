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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 99
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене 53
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 41
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Ianwill

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30 июн 2025 : 		 Новое видео IANWILL
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Новое видео IANWILL



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Elements Collide, новое видео IANWILL, доступно для просмотра ниже.




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30 июн 2025
Corpsegrinder04
Дочка Дерика Грина. Зубы тоже в шахматном порядке.
По музыке типичная шаблонная шляпа аля All That Remains итд итп.
Всё по методичке. Куплет - рёв с глазами из орбит, припев - слащавый.
Экзотическая певица смотрится конечно необычно, а всё остальное уже было 100500 раз в различных вариациях. 

















просмотров: 134





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