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SAXON отменяют концерты



Представитель SAXON опубликовал следующее сообщение:



«Saxon с нетерпением ждали возможности выступить на всех летних фестивалях и мероприятиях, но здоровье и благополучие группы, очевидно, должно быть на первом месте. Само собой разумеется, что все участники Saxon очень огорчены тем, что не смогут выступить, но надеются вернуться на сцену к 23 августа на фестивале Trutnoff Open Air в Чехии и 29 августа на Neuborn Open Air. Группа также с нетерпением ждет предстоящих туров по Испании, Франции и Великобритании в конце этого года»



Группа не сыграет:



July

12 – Area 53 Festival – Leoben, Austria

24 – Lokomotivat – Ekilstuna, Sweden

25 – Öland Rock Festival – Borgholm, Sweden

26 – Garden – Linköping, Sweden

27 – Furuvik – Gävle, Sweden

29 – Turbinenhalle 2 – Oberhausen, Germany

31 – Pol’And’Rock Festival – Czaplinek, Poland



August

1 – Wacken Open Air – Wacken, Germany

9 – Stallörsparken – Ekenäs, Finland

16 – Summer Breeze Festival – Dinkelsbühl, Germany





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