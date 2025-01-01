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Saxon

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SAXON отменяют концерты



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Представитель SAXON опубликовал следующее сообщение:

«Saxon с нетерпением ждали возможности выступить на всех летних фестивалях и мероприятиях, но здоровье и благополучие группы, очевидно, должно быть на первом месте. Само собой разумеется, что все участники Saxon очень огорчены тем, что не смогут выступить, но надеются вернуться на сцену к 23 августа на фестивале Trutnoff Open Air в Чехии и 29 августа на Neuborn Open Air. Группа также с нетерпением ждет предстоящих туров по Испании, Франции и Великобритании в конце этого года»

Группа не сыграет:

July
12 – Area 53 Festival – Leoben, Austria
24 – Lokomotivat – Ekilstuna, Sweden
25 – Öland Rock Festival – Borgholm, Sweden
26 – Garden – Linköping, Sweden
27 – Furuvik – Gävle, Sweden
29 – Turbinenhalle 2 – Oberhausen, Germany
31 – Pol’And’Rock Festival – Czaplinek, Poland

August
1 – Wacken Open Air – Wacken, Germany
9 – Stallörsparken – Ekenäs, Finland
16 – Summer Breeze Festival – Dinkelsbühl, Germany



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