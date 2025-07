сегодня



Фрагмент нового релиза ROGER WATERS



23 и 27 июля в кинотеатрах будет показан новый концертный фильм ROGER WATERS — Roger Waters This Is Not A Drill: Live From Prague – The Movie. Фрагмент из него, “Is This The Life We Really Want?”, доступен ниже.







