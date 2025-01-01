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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 99
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене 53
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 41
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Roger Waters

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1 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза ROGER WATERS

31 янв 2025 : 		 ROGER WATERS готовит бокс-сет

9 июн 2024 : 		 Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисемит до мозга костей»

27 фев 2024 : 		 ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за лодыжки и трясти»

3 окт 2023 : 		 ROGER WATERS ответил авторам фильма "The Dark Side Of Roger Waters"

23 сен 2023 : 		 ROGER WATERS переосмыслил "The Dark Side Of The Moon"

24 авг 2023 : 		 ROGER WATERS переосмыслил "The Dark Side Of The Moon"

21 июл 2023 : 		 ROGER WATERS переосмыслил "The Dark Side Of The Moon"

16 июн 2023 : 		 GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень»

29 май 2023 : 		 ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме

19 апр 2023 : 		 ROGER WATERS в кино

18 апр 2023 : 		 ROGER WATERS пообещал выступить во Франкфурте, несмотря на запрет властей

24 май 2020 : 		 Концертный фильм ROGER WATERS выйдет летом

22 май 2020 : 		 ROGER WATERS: «David Gilmour забанил меня на сайте PINK FLOYD»

20 фев 2020 : 		 ROGER WATERS: «Дональд Трамп — разрушитель всего, что может любить каждый из нас»

25 янв 2020 : 		 ROGER WATERS объявил даты тура

6 фев 2019 : 		 ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэлу в покое

27 июн 2018 : 		 ROGER WATERS получит Silver Clef Award

19 май 2017 : 		 Новое видео ROGER WATERS

21 апр 2017 : 		 Новая песня ROGER WATERS

20 апр 2017 : 		 ROGER WATERS выпустит новый сольник в июне

23 янв 2017 : 		 Концертное видео ROGER WATERS

22 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ROGER WATERS

22 июл 2015 : 		 Новое видео ROGER WATERS

10 июл 2015 : 		 Трейлер нового фильма ROGER WATERS

24 июн 2015 : 		 Фильм ROGER'a WATERS'a "The Wall" будет показан в сентябре
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Фрагмент нового релиза ROGER WATERS



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23 и 27 июля в кинотеатрах будет показан новый концертный фильм ROGER WATERS — Roger Waters This Is Not A Drill: Live From Prague – The Movie. Фрагмент из него, “Is This The Life We Really Want?”, доступен ниже.




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