×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
158
Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны...
99
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
92
Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене
53
Первое фото нового состава BLACK SABBATH
41
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
158
Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны...
99
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
92
Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене
53
Первое фото нового состава BLACK SABBATH
41
все новости группы
Roger Waters
Великобритания
Hard Rock
Art Rock
Classic
https://www.rogerwaters.com/
Myspace:
https://myspace.com/georgerogerwaters
Facebook:
https://www.facebook.com/rogerwaters
1 июл 2025
:
Фрагмент нового релиза ROGER WATERS
31 янв 2025
:
ROGER WATERS готовит бокс-сет
9 июн 2024
:
Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисемит до мозга костей»
27 фев 2024
:
ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за лодыжки и трясти»
3 окт 2023
:
ROGER WATERS ответил авторам фильма "The Dark Side Of Roger Waters"
23 сен 2023
:
ROGER WATERS переосмыслил "The Dark Side Of The Moon"
24 авг 2023
:
ROGER WATERS переосмыслил "The Dark Side Of The Moon"
21 июл 2023
:
ROGER WATERS переосмыслил "The Dark Side Of The Moon"
16 июн 2023
:
GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень»
29 май 2023
:
ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме
19 апр 2023
:
ROGER WATERS в кино
18 апр 2023
:
ROGER WATERS пообещал выступить во Франкфурте, несмотря на запрет властей
24 май 2020
:
Концертный фильм ROGER WATERS выйдет летом
22 май 2020
:
ROGER WATERS: «David Gilmour забанил меня на сайте PINK FLOYD»
20 фев 2020
:
ROGER WATERS: «Дональд Трамп — разрушитель всего, что может любить каждый из нас»
25 янв 2020
:
ROGER WATERS объявил даты тура
6 фев 2019
:
ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэлу в покое
27 июн 2018
:
ROGER WATERS получит Silver Clef Award
19 май 2017
:
Новое видео ROGER WATERS
21 апр 2017
:
Новая песня ROGER WATERS
20 апр 2017
:
ROGER WATERS выпустит новый сольник в июне
23 янв 2017
:
Концертное видео ROGER WATERS
22 ноя 2015
:
Фрагмент нового DVD ROGER WATERS
22 июл 2015
:
Новое видео ROGER WATERS
10 июл 2015
:
Трейлер нового фильма ROGER WATERS
24 июн 2015
:
Фильм ROGER'a WATERS'a "The Wall" будет показан в сентябре
7 май 2015
:
ROGER WATERS «в ярости от современной музыкальной индустрии»
5 авг 2013
:
Открытое письмо ROGER'а WATERS'а
30 июл 2013
:
DAVID DRAIMAN требует извинений за антисемитскую символику на концерте ROGER'a WATERS’a
23 мар 2013
:
ROGER WATERS вновь призвал мир к установлению культурной блокады для Израиля
9 ноя 2012
:
ROGER WATERS собирается выпустить новый альбом
29 дек 2011
:
ROGER WATERS о туре "The Wall"
15 май 2011
:
DAVID GILMOUR и ROGER WATERS: профессиональное видео
13 май 2011
:
DAVID GILMOUR присоединился на сцене к ROGER'y WATERS'y
28 май 2010
:
Roger Waters исполнит альбом "The Wall" целиком
11 сен 2002
:
Roger Waters возвращается на сцену
сегодня
Фрагмент нового релиза ROGER WATERS
23 и 27 июля в кинотеатрах будет показан новый концертный фильм ROGER WATERS — Roger Waters This Is Not A Drill: Live From Prague – The Movie. Фрагмент из него, “Is This The Life We Really Want?”, доступен ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 107
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет