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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 99
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене 53
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 41
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Edenfall

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-
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|||| сегодня

EDENFALL всё



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Группа EDENFALL опубликовала следующее сообщение:

«После долгих размышлений мы пришли к выводу, что пришло время завершить работу над EDENFALL. То, что началось в 2009 году как скромный студийный проект, к 2013 году превратилось в полноценную группу — и с тех пор стало намного больше, чем мы могли себе представить. За эти годы мы вложили в группу всю душу, создавая музыку, которая отражала то, кем мы были и где мы находились в жизни. Мы играли на концертах, выпускали альбомы, встречали невероятных людей и получали такой опыт, о котором могли только мечтать, когда только начинали.

Конечно, не всегда было легко, но каждый момент, каждое испытание, каждый успех определяли наш путь. И какое это было путешествие! Проходит время, люди растут, приоритеты меняются. Мы все достигли того момента, когда почувствовали, что пришло время искать новые творческие пути, и с учетом этого мы решили завершить эту главу вместе.

Мы хотим поблагодарить каждого, кто поддерживал нас на этом пути — фанатов, друзей, коллабораторов, промоутеров и всех, кто верил в нас. Ваша поддержка значила для нас очень много.

Это может быть конец EDENFALL, но это не конец музыки. Новые проекты уже начинают формироваться, и мы с нетерпением ждем того, что нас ждет в будущем!»



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