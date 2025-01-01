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EDENFALL всё



Группа EDENFALL опубликовала следующее сообщение:



«После долгих размышлений мы пришли к выводу, что пришло время завершить работу над EDENFALL. То, что началось в 2009 году как скромный студийный проект, к 2013 году превратилось в полноценную группу — и с тех пор стало намного больше, чем мы могли себе представить. За эти годы мы вложили в группу всю душу, создавая музыку, которая отражала то, кем мы были и где мы находились в жизни. Мы играли на концертах, выпускали альбомы, встречали невероятных людей и получали такой опыт, о котором могли только мечтать, когда только начинали.



Конечно, не всегда было легко, но каждый момент, каждое испытание, каждый успех определяли наш путь. И какое это было путешествие! Проходит время, люди растут, приоритеты меняются. Мы все достигли того момента, когда почувствовали, что пришло время искать новые творческие пути, и с учетом этого мы решили завершить эту главу вместе.



Мы хотим поблагодарить каждого, кто поддерживал нас на этом пути — фанатов, друзей, коллабораторов, промоутеров и всех, кто верил в нас. Ваша поддержка значила для нас очень много.



Это может быть конец EDENFALL, но это не конец музыки. Новые проекты уже начинают формироваться, и мы с нетерпением ждем того, что нас ждет в будущем!»





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