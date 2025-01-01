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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 14 июня на NRG Stadium, Houston, TX, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

The Memory Remains (with extended band outro)

Lux Æterna

If Darkness Had a Son

Kirk and Rob Doodle ("Hit the Lights" and ZZ Top's "La Grange")

The Day That Never Comes

Fuel

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

One (technical difficulties with drum set)

Seek & Destroy

Master of Puppets

Enter Sandman The Memory Remains (with extended band outro)Lux ÆternaIf Darkness Had a SonKirk and Rob Doodle ("Hit the Lights" and ZZ Top's "La Grange")The Day That Never ComesFuelOrionNothing Else MattersSad but TrueOne (technical difficulties with drum set)Seek & DestroyMaster of PuppetsEnter Sandman







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