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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 100
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 94
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 43
*BLACK SABBATH репетируют 29
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Metallica

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26 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 июн 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы такие же, как и наши фанаты»

22 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 июн 2025 : 		 Фронтмен METALLICA: «Когда я выхожу на сцену, я чувствую себя там гораздо более комфортно, чем в обычной жизни»

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12 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июн 2025 : 		 Музыканты METALLICA исполнили DEATH

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5 июн 2025 : 		 Концертное видео METALLICA'96
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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 14 июня на NRG Stadium, Houston, TX, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
The Memory Remains (with extended band outro)
Lux Æterna
If Darkness Had a Son
Kirk and Rob Doodle ("Hit the Lights" and ZZ Top's "La Grange")
The Day That Never Comes
Fuel
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
One (technical difficulties with drum set)
Seek & Destroy
Master of Puppets
Enter Sandman




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