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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
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Danko Jones

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DANKO JONES: «Кто я, чтобы говорить о подкладках?!»



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DANKO JONES в недавнем интервью ответил на вопрос, что он думает о группах, использующих заранее записанные треки:

«Кто я такой, чтобы определять, что есть рок-н-ролл, а что нет? Но на мой вкус, мне это не очень нравится. Но я лишь говорю за себя. Я не являюсь человеком, который определяет, что такое рок-н-ролл по лекалам. И еще, я считаю, что музыка зависит от поколения. Каждое поколение само решает, какой должна быть его музыка. И поколение, которое использует бэк-треки, на несколько поколений дальше от того, когда я начал заниматься музыкой, так кто я такой, чтобы заставлять всех придерживаться моей точки зрения? Это смешно, высокомерно и так далее. Лично мне это не очень нравится. Я ничего от этого не получаю, но это только мое личное мнение»




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