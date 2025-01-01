Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 99
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 94
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 43
*BLACK SABBATH репетируют 29
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 99
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 94
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 43
*BLACK SABBATH репетируют 29
[= ||| все новости группы



*

Daughtry

*
| - |

|||| сегодня

CHRIS DAUGHTRY: «ИИ не в состоянии воспроизвести человеческие эмоции»



zoom
CHRIS DAUGHTRY в недавнем интервью спросили, думал ли он использовать искусственный интеллект в своем творчестве:

«Нет. Я не верю, что я достаточно умен, чтобы сделать это на данный момент.

Это очень странное чувство, когда я слышу, как другие люди используют искусственный интеллект, чтобы создать исполнителя, поющего такую песню, и стилистику... Для меня это странно. Я смотрю на это как на новинку. Я не обязательно смотрю на это как на инструмент для создания того, что мы делаем. Мне нравится человеческий аспект в создании искусства и музыки, и это то, что, как мне представляется, искусственный интеллект не сможет повторить, — человеческий элемент.

Я думаю, что с помощью искусственного интеллекта можно создать много всего. Но я не думаю, что можно создать человеческие эмоции. До души не достучишься, я так не считаю. Я уверен, что в конце концов он доберется до туда, но я полагаю, что вы всегда сможете увидеть это со стороны».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 29





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом