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CHRIS DAUGHTRY: «ИИ не в состоянии воспроизвести человеческие эмоции»



CHRIS DAUGHTRY в недавнем интервью спросили, думал ли он использовать искусственный интеллект в своем творчестве:



«Нет. Я не верю, что я достаточно умен, чтобы сделать это на данный момент.



Это очень странное чувство, когда я слышу, как другие люди используют искусственный интеллект, чтобы создать исполнителя, поющего такую песню, и стилистику... Для меня это странно. Я смотрю на это как на новинку. Я не обязательно смотрю на это как на инструмент для создания того, что мы делаем. Мне нравится человеческий аспект в создании искусства и музыки, и это то, что, как мне представляется, искусственный интеллект не сможет повторить, — человеческий элемент.



Я думаю, что с помощью искусственного интеллекта можно создать много всего. Но я не думаю, что можно создать человеческие эмоции. До души не достучишься, я так не считаю. Я уверен, что в конце концов он доберется до туда, но я полагаю, что вы всегда сможете увидеть это со стороны».







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