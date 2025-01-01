Новая песня NEFARIOUS

"Addicted To Power", новая песня группы NEFARIOUS, в состав которой входят вокалист HIRAX Katon W. De Pena, гитаристы Rick Hunolt (EXODUS, DIEHUMANE) и Doug Piercy (HEATHEN, ANVIL CHORUS), басист Tom Gears (BLIND ILLUSION, ANCIENT MARINER) и барабанщик Will "Beastman" Carroll из DEATH ANGEL, доступна ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Addicted To Power", релиз которого намечен на 18 июля на Relentless "Metal" Records.
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