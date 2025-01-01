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Лидер W.A.S.P.: «Я так загружен туром, что зачем думать об альбоме...»



BLACKIE LAWLESS в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с его автобиографией:



«Медленно. Все спрашивают: "Когда, когда, когда?", а я отвечаю: "Я надеюсь, что, может быть, через год она будет закончена и готова к выходу". Но сейчас я нахожусь на том этапе, когда, как мне кажется, я собрал все идеи, чтобы воплотить их в том виде, в котором они должны быть. Так что теперь вопрос только в том, чтобы собрать всё воедино. И у меня хорошие ощущения по этому поводу. Я надеюсь, что через год книга будет готова. Проблема в том, что гастрольный график был настолько напряжённым, что у меня просто не было времени поработать над книгой так, как мне бы хотелось».



Он также рассказал о ходе работы над песнями для студийного альбома W.A.S.P., состоящего из совершенно нового материала. На вопрос, может ли он поделиться новостями о предстоящем альбоме группы, Blackie ответил:



«На самом деле нет, потому что, как я уже сказал, график гастролей был просто сумасшедшим. Все хотят знать: "Когда у вас выйдет альбом?" Мир огромен, и требуется много времени, чтобы добраться до разных городов. В этом туре мы только закончили гастролировать по Северной и Южной Америке. Теперь весь этот год мы будем в Европе. Чтобы посетить все эти места, потребуется много времени. И чем же мы займёмся, когда закончим? Мы вернёмся, и я подумаю о том, чтобы написать книгу и, возможно, закончить альбом. Но, как я уже сказал, гастрольный график настолько напряжённый, что на всё не хватает времени».







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