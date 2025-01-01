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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 99
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 94
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 43
*BLACK SABBATH репетируют 29
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W.A.S.P.

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2 июл 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я так загружен туром, что зачем думать об альбоме...»

28 июн 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я в порядке!»

1 июн 2025 : 		 W.A.S.P. не думают об акустическом альбоме

27 май 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. готовит книгу

30 апр 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Цензура сейчас покруче, чем в 80-е»

28 апр 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Музыка больше не имеет той ценности, которую имела раньше, и это меня печалит»

19 фев 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Вы не можете нас "отменить"»

16 фев 2025 : 		 Сборник би-сайдов W.A.S.P. будет доступен в цифровом варианте

6 янв 2025 : 		 Концертный релиз W.A.S.P. выйдет на виниле

23 дек 2024 : 		 Видео последнего концерта W.A.S.P.

18 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку»

10 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о Nicko McBrain

2 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. об исполнении дебютного альбома целиком

1 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Никто не любит скуку»

23 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть рядом!»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта W.A.S.P.

19 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. хвалит Трампа

16 ноя 2024 : 		 Бокс-сет W.A.S.P. выйдет зимой

14 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою карьеру жил в пузыре»

12 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

10 ноя 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграли первый альбом

12 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о фанере: «Любим. Практикуем»

1 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. вспоминает первый концерт

13 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. :«Новые песни должны быть куда лучше классики!»

2 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о работе над новыми песнями

1 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я не фанерщик!»
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Лидер W.A.S.P.: «Я так загружен туром, что зачем думать об альбоме...»



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BLACKIE LAWLESS в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с его автобиографией:

«Медленно. Все спрашивают: "Когда, когда, когда?", а я отвечаю: "Я надеюсь, что, может быть, через год она будет закончена и готова к выходу". Но сейчас я нахожусь на том этапе, когда, как мне кажется, я собрал все идеи, чтобы воплотить их в том виде, в котором они должны быть. Так что теперь вопрос только в том, чтобы собрать всё воедино. И у меня хорошие ощущения по этому поводу. Я надеюсь, что через год книга будет готова. Проблема в том, что гастрольный график был настолько напряжённым, что у меня просто не было времени поработать над книгой так, как мне бы хотелось».

Он также рассказал о ходе работы над песнями для студийного альбома W.A.S.P., состоящего из совершенно нового материала. На вопрос, может ли он поделиться новостями о предстоящем альбоме группы, Blackie ответил:

«На самом деле нет, потому что, как я уже сказал, график гастролей был просто сумасшедшим. Все хотят знать: "Когда у вас выйдет альбом?" Мир огромен, и требуется много времени, чтобы добраться до разных городов. В этом туре мы только закончили гастролировать по Северной и Южной Америке. Теперь весь этот год мы будем в Европе. Чтобы посетить все эти места, потребуется много времени. И чем же мы займёмся, когда закончим? Мы вернёмся, и я подумаю о том, чтобы написать книгу и, возможно, закончить альбом. Но, как я уже сказал, гастрольный график настолько напряжённый, что на всё не хватает времени».




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