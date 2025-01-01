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Aerosmith

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JOE PERRY: «Я надеюсь на новое шоу AEROSMITH»



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JOE PERRY в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" прокомментировал возможность нового концерта AEROSMITH:

«Я на это надеюсь, но отправиться в тур — это серьёзно. Одно дело — сидеть и смотреть в Интернете, как кто-то гастролирует, но когда организуются концерты, нужно как следует всё спланировать, и в физическом плане это намного сложнее, чем многие думают. Одно дело, когда ты занимаешься этим в 25 или 30 лет, но совсем другое, когда ты начинаешь работать как мы. Выходить на сцену — это серьёзная физическая нагрузка. И та энергия, которую ты выплёскиваешь, которую ты передаешь зрителям, забирает у тебя что-то в физическом и эмоциональном плане. Вся эта энергия, которую ты отдаёшь, которая выходит наружу и дарит приятные эмоции аудитории, забирает её у тебя.

Мы общаемся, наверное, пару раз в неделю, и мы со Steven'ом выступали вместе на благотворительном вечере в Сан-Франциско в конце апреля... Так что я не знаю. Но мы обсуждаем этот вопрос. Если не считать всего, что есть в календаре, мы все живы и здоровы. Так что посмотрим. Я считаю, что должен состояться ещё как минимум один концерт AEROSMITH, и мне не терпится составить сет-лист для него. Но я не знаю. Посмотрим. Я всегда играл так, будто каждое шоу — последнее. Не хочу показаться нытиком, но я думаю об этом каждый вечер».

На вопрос ведущего, в состоянии ли Steven отыграть концерт AEROSMITH, и думает ли он, что он хотел бы это сделать, Joe ответил:

«Я думаю, он хотел бы этого. На мой взгляд, это просто вопрос времени. Мы уже в возрасте. И это очень важно. Было интересно, когда начался COVID и все были дома в течение долгого времени, и мы думали: "О, так вот как живут другие люди". На самом деле каждую ночь спали в собственной кровати и надеялись, что нам не станет хуже из-за COVID. Поначалу всё было довольно плохо. Но это открыло нам глаза. Думаю, не было ни одного года без того, чтобы в календаре не было запланировано что-то и мне не нужно было куда-то отправиться. Так что это общая картина. Нам нравится быть дома или заниматься другими делами. У каждого из нас есть дела, которые мы любим. И ими невозможно заниматься, когда гастролируешь. Так что у меня ещё достаточно сил. Я всё ещё хочу этим заниматься. Но сейчас, в августе, я собираюсь закончить работу над THE JOE PERRY PROJECT и выпустить альбом, и я рад, что у меня есть эти ребята, которые подарили мне достаточно времени, чтобы я мог заниматься своим делом. Так что посмотрим, что из этого выйдет».




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