Новое видео CIRCUS OF ROCK



On The Lips Of Fate, новое видео CIRCUS OF ROCK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Hellfire, релиз которого состоялся 30 июня:



“The Great Evil”

“Hellfire”

“On The Lips Of Fate”

“Broken Pieces” (ft. Alessandro Del Vecchio)

“Heat Of The Moment”

“Die Another Day”

“Lead Tears”

“Back For Good”

“Kill The Lights”

“All Or Nothing”

“Tough Pill To Swallow”

“Just The Other Bricks” (Bonus Track)





