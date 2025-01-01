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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 99
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 94
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 43
*BLACK SABBATH репетируют 29
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Babymetal

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2 июл 2025 : 		 BLOODYWOOD и BABYMETAL исполнили новую песню

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21 июн 2024 : 		 Новое видео BABYMETAL

9 июн 2024 : 		 Концертное видео BABYMETAL и ELECTRIC CALLBOY

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24 мар 2023 : 		 Видео с текстом от BABYMETAL

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22 янв 2023 : 		 Новая песня BABYMETAL

18 ноя 2022 : 		 Новая песня BABYMETAL

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|||| сегодня

BLOODYWOOD и BABYMETAL исполнили новую песню



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Видео исполнения группой BLOODYWOOD композиции “Bekhauf” при участии BABYMETAL, доступно для просмотра ниже.




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